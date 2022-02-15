Суд в Петербурге дал условный срок пенсионеру, который стрелял по Volkswagen и его владельцу из-за шума двигателя

Невский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно пенсионера, который стрелял из пневматического пистолета в автомобиль Volkswagen и его владельца. Агрессора возмутил шум двигателя машины, припаркованной у дома 21 на Ново-Александровской улице.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 15 февраля, «артобстрел» произошел в мае прошлого года. Пули летели из окна квартиры на третьем этаже здания, расположенного на улице Шелгунова. Мужчина нажал на курок не менее 15 раз.

