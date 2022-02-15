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Суд в Петербурге дал условный срок пенсионеру, который стрелял по Volkswagen и его владельцу из-за шума двигателя

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Невский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно пенсионера, который стрелял из пневматического пистолета в автомобиль Volkswagen и его владельца. Агрессора возмутил шум двигателя машины, припаркованной у дома 21 на Ново-Александровской улице.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 15 февраля, «артобстрел» произошел в мае прошлого года. Пули летели из окна квартиры на третьем этаже здания, расположенного на улице Шелгунова. Мужчина нажал на курок не менее 15 раз.

Нарушитель порядка полностью признал вину и попросил прощения у потерпевшего. Ему назначили наказание в виде лишения свободы длительностью два года условно с таким же испытательным периодом.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за стрельбы пострадало заднее стекло автомобиля. После хулиганского поступка полицейские изъяли у пенсионера оружие, его задержали и вскоре доставили в отделение.

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Комментарии (6)

Klaus_Nesanta
"Свободу Юрию Деточкину!"
Спикуль
Нда... 2 года лишения свободы,пусть и условно... Пенсионер... Пневматика... Повреждено стекло... Фольксваген принадлежит социально-близкому "органам"?
lenten
По заголовку решил, что пердуну также дали условный срок. Но нет, справедливости нет.
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