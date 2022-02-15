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Выручка «Яндекса» в 2021 году выросла на 54%

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Российский IT-гигант «Яндекс» отчитался о финансовых результатах за 2021 год. Выручка компании составила 365 млрд рублей, что на 54% больше, чем годом ранее. Это следует из финансового отчета, опубликованного 15 февраля.

При этом 2021 год группа компаний закончила с убытком в размере 14,7 млрд рублей после 20,3 млрд прибыли в 2020 году. Скорректированная чистая прибыль за тот же период снизилась на 55%, с почти 18 млрд рублей до 8 млрд.

«Мы ожидаем, что общая выручка группы компаний «Яндекса» составит 490–500 миллиардов рублей за полный 2022 год», — прогнозируют в компании.

В сегменте поиска, который включает геосервисы, «Яндекс 360», «Погоду», «Новости», «Путешествия», а также голосового помощника Алису, выручка компании за год выросла на 32%, до 165 млрд рублей. Годовая выручка в сегменте такси увеличилась на 79%, с 40,7 до 73 млрд рублей, фудтех-направлений — на 126%, с 16,7 до 37,7 млрд рублей. В 4,3 раза, с 3 до 12,9 млрд рублей, подпрыгнула выручка сервиса «Яндекс.Доставка».

Что касается показателей за четвертый квартал, здесь «Яндексу» удалось нарастить выручку на 54%, с 71,6 до 110,3 млрд рублей. При этом убыток в сравнении с аналогичным кварталом 2020 года вырос с 95 млн до 2,86 млрд рублей.

Квартальная выручка сервисов заказа такси и каршеринга увеличилась на 90% и 33% соответственно. В компании это связывают с увеличением числа поездок и ускорением темпов роста стоимости заказов на фоне продолжающегося дефицита водителей и сезонного подорожания поездок из-за погоды. Выручка «Яндекс.Доставки» также выросла в 3,4 раза из-за роста спроса на услуги. Фудтех-направление принесло в четвертом квартале на 98% больше, что связывают с развитием сервиса «Яндекс.Лавка».

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«Я́ндекс» — транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана
Головной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex N.V
В России представлена юридическим лицом ООО «Яндекс»
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