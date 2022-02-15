Выручка «Яндекса» в 2021 году выросла на 54%

Российский IT-гигант «Яндекс» отчитался о финансовых результатах за 2021 год. Выручка компании составила 365 млрд рублей, что на 54% больше, чем годом ранее. Это следует из финансового отчета, опубликованного 15 февраля.



При этом 2021 год группа компаний закончила с убытком в размере 14,7 млрд рублей после 20,3 млрд прибыли в 2020 году. Скорректированная чистая прибыль за тот же период снизилась на 55%, с почти 18 млрд рублей до 8 млрд.



«Мы ожидаем, что общая выручка группы компаний «Яндекса» составит 490–500 миллиардов рублей за полный 2022 год», — прогнозируют в компании.

