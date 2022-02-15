На Маршала Тухачевского вооружённый мужчина открыл охоту на людей. Прохожему пришлось прятаться в БЦ

Житель Красногвардейского района Петербурга закончил отмечать День святого Валентина в отделе полиция. Привела его туда пальба с балкона.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 15 февраля, на Львовскую улицу наряд вневедомственной охраны приехал накануне днём после того, как в бизнес-центр в поисках укрытия забежал прохожий. По словам мужчины, прятаться ему пришлось от стрелка, засевшего на балконе девятого этажа дома напротив. В БЦ нажали тревожную кнопку.



«Сотрудники Росгвардии установили местонахождение правонарушителя и задержали его в одном из подъездов дома на Тухачевской улице», - рассказали в ведомстве, уточнив, что мужчина палил из пневматического пистолета.

