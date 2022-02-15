FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На Маршала Тухачевского вооружённый мужчина открыл охоту на людей. Прохожему пришлось прятаться в БЦ

0
Печать

Житель Красногвардейского района Петербурга закончил отмечать День святого Валентина в отделе полиция. Привела его туда пальба с балкона.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 15 февраля, на Львовскую улицу наряд вневедомственной охраны приехал накануне днём после того, как в бизнес-центр в поисках укрытия забежал прохожий. По словам мужчины, прятаться ему пришлось от стрелка, засевшего на балконе девятого этажа дома напротив. В БЦ нажали тревожную кнопку.

«Сотрудники Росгвардии установили местонахождение правонарушителя и задержали его в одном из подъездов дома на Тухачевской улице», - рассказали в ведомстве, уточнив, что мужчина палил из пневматического пистолета.

Задержанного доставили в 66 отдел полиции. Его выходка обошлась без пострадавших.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний