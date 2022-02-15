«Приехал строить счастье». Экс-чиновник мэрии Бердска стал героем телешоу «Дом-2»

Выпуск реалити-шоу, в котором мужчина впервые рассказывает о себе, вышел в эфир накануне, 14 февраля. На «лобном месте» он рассказал, что его первая жена — игрок сборной Казахстана по хоккею. Спортсменка уехала в Турцию, где изменила ему с другим молодым человеком. Вторая супруга также нарушила верность.

Житель Бердска Владислав Дубровский уволился с должности главы комитета по делам молодежи ради участия в телешоу «Дом-2». Там 26-летний сибиряк с двумя неудачными браками за плечами намеревается построить новые отношения.

По словам Дубровского, он имеет 10-летний опыт работы ведущим мероприятий. Позже он сменил профессию и стал руководителем муниципального учреждения.



«Поставил все на кон, приехал сюда к вам строить счастье, наверное. Если этот эфир выходит, я лишаюсь всего полностью — всей работы, всего того, что достигал 26 лет», — добавил мужчина.



По данным издания «Курьер. Среда», Дубровский уволился с должности главы молодежного комитета две недели назад по собственному желанию. Его обязанности сейчас исполняет замруководителя Елена Гусева.



В СМИ отмечают, что экс-чиновник подпортил репутацию, когда в декабре прошлого года от лица властей Бердска провел платную вечеринку в стиле шансон в ночном клубе. Тогда местные жители заподозрили его в подработке ведущим мероприятий.

