Труба ТЭЦ прорезала небо чёрным дымом на юго-востоке Петербурга. Горожане в недоумении, у энергетиков всё по плану

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Колпинском районе Петербурга стала объектом пристального внимания горожан 15 февраля. Труба разукрасила небо чёрным дымом, энергетики заверяют, что поводов для волнения нет.
Читатели «Фонтанки» начали делиться фотографиями в пасмурных тонах за час до полудня. «Густой чёрный дым на востоке города, в районе пересечения КАД и Софийской улицы», — пишет Андрей. На изменение цветности дыма также обратил внимание ехавший по КАД Александр.
«Выброс на Южной ТЭЦ. Раньше никогда не было такого чёрного дыма, был серо-белый. А вот сейчас... Чёрный», — делится наблюдениями Григорий.
Южная ТЭЦ входит в структуру Территориальной генерирующей компании № 1 (ТГК-1). В пресс-службе компании «Фонтанке» сообщили, что на ТЭЦ проходит плановое испытание работы на резервном топливе.
«Все оборудование работает в штатном режиме», — уточнили в ТГК-1.
Автор: Александр Лукьянцев / vk.com
Южная ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией здания Московского, Фрунзенского и Невского районов. В зоне теплоснабжения находится около 900 тысяч человек. Основным топливом станции является природный газ, резервное — мазут.
Как объясняют в компании, периодически проверять готовность оборудования к работе на мазуте требует регламент. Такие же испытания время от времени проходят на других теплоэлектроцентралях, это штатная процедура.