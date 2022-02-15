Труба ТЭЦ прорезала небо чёрным дымом на юго-востоке Петербурга. Горожане в недоумении, у энергетиков всё по плану

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Колпинском районе Петербурга стала объектом пристального внимания горожан 15 февраля. Труба разукрасила небо чёрным дымом, энергетики заверяют, что поводов для волнения нет.



Читатели «Фонтанки» начали делиться фотографиями в пасмурных тонах за час до полудня. «Густой чёрный дым на востоке города, в районе пересечения КАД и Софийской улицы», — пишет Андрей. На изменение цветности дыма также обратил внимание ехавший по КАД Александр.



«Выброс на Южной ТЭЦ. Раньше никогда не было такого чёрного дыма, был серо-белый. А вот сейчас... Чёрный», — делится наблюдениями Григорий.