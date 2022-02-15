ВЦИОМ: Сбережения имеет треть россиян, за год большинство тратило их на непредвиденные нужды

Только треть россиян имеет сбережения — чаще это молодежь от 18 до 24 лет ( 39 % ), люди с высшим или неоконченным высшим образованием ( 43 % ), а также жители Москвы и Петербурга ( 48 % ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые 15 февраля публикует ВЦИОМ.



Более половины опрошенных ( 64 %) заявили, что их семья не имеет накоплений. Почти все, кто откладывает деньги, определяют сумму в зависимости от обстоятельств ( 86 % ), но некоторые планируют это заранее (8 % от общего числа и 14 % среди жителей городов-миллионников).

