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ВЦИОМ: Сбережения имеет треть россиян, за год большинство тратило их на непредвиденные нужды

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Только треть россиян имеет сбережения — чаще это молодежь от 18 до 24 лет (39 %), люди с высшим или неоконченным высшим образованием (43 %), а также жители Москвы и Петербурга (48 %). Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые 15 февраля публикует ВЦИОМ.

Более половины опрошенных (64 %) заявили, что их семья не имеет накоплений. Почти все, кто откладывает деньги, определяют сумму в зависимости от обстоятельств (86 %), но некоторые планируют это заранее (8 % от общего числа и 14 % среди жителей городов-миллионников).

«За последний год 60 % россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды, из них только 6 % потратили почти все сбережения, 20 % — большую часть сбережений, 34 % — меньшую часть. Не приходилось тратить накопления внепланово 37 % опрошенных (52 % среди 18–24-летних)», — говорится в сообщении.

При этом большинство респондентов ответили, что не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (69 %), — а вот 27 % заявили, что им приходится так поступать.

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Комментарии (10)

X-кот
Не так :) Идея ввести налог на отсутствие денег буквально носится в воздухе!
Артист ритуальных услуг
Пора вводить "налог на сбережения"!
pavas
Кроме того, 90% россиян признали, что склонны прибедняться.
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