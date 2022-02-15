Только треть россиян имеет сбережения — чаще это молодежь от 18 до 24 лет (
Более половины опрошенных (
«За последний год
При этом большинство респондентов ответили, что не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (
ВЦИОМ: Сбережения имеет треть россиян, за год большинство тратило их на непредвиденные нужды
Только треть россиян имеет сбережения — чаще это молодежь от 18 до 24 лет (
Более половины опрошенных (
«За последний год
При этом большинство респондентов ответили, что не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (
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