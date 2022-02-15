Сборная России по хоккею узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады

Определился соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Им стала национальная команда Дании.



В квалификации датчане победили Латвию со счетом 3:2. Матч четвертьфинала Россия — Дания пройдет 16 февраля, начало в 9:00 по московскому времени.



Форвард сборной Дании Миккель Бедкер заявил, что шансы против России у его команды есть. Слова датского хоккеиста передает «Матч ТВ».



«В спорте всегда есть шанс. Русские сильны, быстры, у них очень мощная команда. Но мы постараемся сыграть лучше, чем в первой нашей встрече, и лучше, чем сегодня. У нас будут возможности, и мы будем стараться их использовать», — подчеркнул Бедкер.

