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Сборная России по хоккею узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады

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Определился соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Им стала национальная команда Дании.

В квалификации датчане победили Латвию со счетом 3:2. Матч четвертьфинала Россия — Дания пройдет 16 февраля, начало в 9:00 по московскому времени.

Форвард сборной Дании Миккель Бедкер заявил, что шансы против России у его команды есть. Слова датского хоккеиста передает «Матч ТВ».

«В спорте всегда есть шанс. Русские сильны, быстры, у них очень мощная команда. Но мы постараемся сыграть лучше, чем в первой нашей встрече, и лучше, чем сегодня. У нас будут возможности, и мы будем стараться их использовать», — подчеркнул Бедкер.

Сборная России уже встречалась с Данией на групповом этапе и победила со счетом 2:0.

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