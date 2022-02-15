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Парикмахерша сообщила об изнасиловании в отеле на севере Петербурга другом с Дальнего Востока

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Полиция Выборгского района Петербурга задержала жителя Амурской области после заявления об изнасиловании.

28-летняя сотрудница парикмахерской написала заявление в полицию в День всех влюбленных, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. По её словам, она зашла в гости к знакомому в отель на улице Хошимина 13 февраля поздно вечером. Мужчина якобы, несмотря на её сопротивление, надругался над ней.

Сотрудники уголовного розыска привезли в отдел подозреваемого — 24-летнего приезжего из Амурской области — из номера отеля, указанного в заявлении. Пока на него оформили административный протокол о «мелком хулиганстве».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (16)

Игoрь
Она когда на секс соглашалась - пальчики крестиком держала.
265984735
Восток – дело тонкое.
bluxer
Какой же он после этого друг?
Это не ситуация "давай останемся друзьями".
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