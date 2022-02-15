Парикмахерша сообщила об изнасиловании в отеле на севере Петербурга другом с Дальнего Востока

Полиция Выборгского района Петербурга задержала жителя Амурской области после заявления об изнасиловании.



28-летняя сотрудница парикмахерской написала заявление в полицию в День всех влюбленных, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. По её словам, она зашла в гости к знакомому в отель на улице Хошимина 13 февраля поздно вечером. Мужчина якобы, несмотря на её сопротивление, надругался над ней.



Сотрудники уголовного розыска привезли в отдел подозреваемого — 24-летнего приезжего из Амурской области — из номера отеля, указанного в заявлении. Пока на него оформили административный протокол о «мелком хулиганстве».

