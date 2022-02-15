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В Петербурге за день задержали двоих за порочное общение со школьницами

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Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела, проверив информацию о загостившемся у школьницы мужчине в Московском районе Петербурга. Ещё одна девочка столкнулась с извращенцем у лицея.

Уголовные дела по статье о развратных действиях возбуждены накануне, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. В материалах — затянувшееся общение школьницы с мужчиной, которое началось на 13-й день рождения девочки. По версии следствия, гость навещал подростка в квартире неподалёку от станции метро «Парк Победы», где неоднократно выходил за рамки допустимого.

По подозрению в преступлении задержан 54-летний житель Выборгского района города. В прошлом году он числился индивидуальным предпринимателем, который занимался торговлей, но в январе этого года свернул дело.

В тот же день в полицию Приморского района обратилась женщина, 11-летняя дочь которой рассказала о неприятной встрече у лицея на Комендантском проспекте. По словам девочки, незадолго до семи часов вечера общения с ней жаждал незнакомец.

Оперативники нашли предполагаемого обидчика школьницы. Им оказался 56-летний инженер, живущий рядом с лицеем. Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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