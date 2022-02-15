В Петербурге за день задержали двоих за порочное общение со школьницами

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела, проверив информацию о загостившемся у школьницы мужчине в Московском районе Петербурга. Ещё одна девочка столкнулась с извращенцем у лицея.



Уголовные дела по статье о развратных действиях возбуждены накануне, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. В материалах — затянувшееся общение школьницы с мужчиной, которое началось на 13-й день рождения девочки. По версии следствия, гость навещал подростка в квартире неподалёку от станции метро «Парк Победы», где неоднократно выходил за рамки допустимого.