В Петербурге за день задержали двоих за порочное общение со школьницами

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела, проверив информацию о загостившемся у школьницы мужчине в Московском районе Петербурга. Ещё одна девочка столкнулась с извращенцем у лицея.
Уголовные дела по статье о развратных действиях возбуждены накануне, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. В материалах — затянувшееся общение школьницы с мужчиной, которое началось на 13-й день рождения девочки. По версии следствия, гость навещал подростка в квартире неподалёку от станции метро «Парк Победы», где неоднократно выходил за рамки допустимого.
По подозрению в преступлении задержан 54-летний житель Выборгского района города. В прошлом году он числился индивидуальным предпринимателем, который занимался торговлей, но в январе этого года свернул дело.
В тот же день в полицию Приморского района обратилась женщина, 11-летняя дочь которой рассказала о неприятной встрече у лицея на Комендантском проспекте. По словам девочки, незадолго до семи часов вечера общения с ней жаждал незнакомец.
Оперативники нашли предполагаемого обидчика школьницы. Им оказался 56-летний инженер, живущий рядом с лицеем. Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.