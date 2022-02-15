Светильник-пальма или портативная соковыжималка: 12 практичных товаров для дома

Любой из этих товаров станет отличным подарком Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться







За полмесяца до весны тяга к обновлению конкурирует с желанием лежать под одеялком. Но лежать ведь намного прекраснее в красивом месте! Вдобавок на носу целая куча гендерных праздников. Убили двух зайцев сразу: все вещи из нашей подборки можно купить как для себя, так и в подарок. Так, вопросы «Что подарить на 8 Марта дочери, бабушке, подруге, свекрови?» перестанут вас беспокоить.

Чайник с подсветкой

Особенность REDMOND SkyKettle RK-G214S — светодиоды внутри корпуса. Они подсвечивают воду, что делает прибор визуально эффектнее в условиях нехватки света: чайник подсвечивается разными цветами и при этом он прозрачный. Цвет настраивается в мобильном приложении, можно выбрать под интерьер или настроение.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Кофемолка Bosch

Элементарна в использовании и надежна с точки зрения сборки. Подключаете к розетке, засыпаете зерна и нажимаете на кнопку питания. Материал емкости для кофе — нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность и отсутствие посторонних запахов. На дне кофемолки — специальный наклон, благодаря чему помол оказывается равномерным. Степень помола регулируется временем работы: чем дольше, тем мельче будут частицы кофе.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Вакуумный упаковщик

Прибор, увеличивающий срок годности еды. Открыли упаковку, убрали оставшееся в пакет, закрыли с помощью вакууматора. После этого еда снова оказывается будто в магазинной упаковке. Особенность этой модели — магнит, с помощью которого ее можно прикреплять к холодильнику.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Портативная соковыжималка

Особенность этого прибора — портативность. Благодаря этому его можно брать в поездку — например, на пикник или на дачу. Процесс длится 35 секунд, от одной зарядки прибор может выжать до 12 стандартных кружек сока.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

В отзывах пишут: чаша выполнена из очень прочного пластика.

Подставка для ноутбука Подставка, которую легко можно убрать за ненадобностью и достать, когда она нужна. А еще ее легко перевозить при переезде. Подойдет для размещения книг, журналов, посуды и других легких предметов.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

В отзывах пишут: упаковкой недовольны, но столик хороший.

Угловой светильник

С ним вы получите дополнительное освещение комнаты. Аксессуар выполнен так, что источник света незаметен, это делает его более эффектным. Цвет — RGB, настраивается с помощью пульта ДУ.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

В отзывах пишут: светильник сделан не для замены имеющегося освещения, а скорее для того, чтобы сделать вашу комнату более интересной.

Стол-подставка для ноутбука

Стол, с которым можно работать не вставая с кровати. Высота регулируется, собирается он тремя движениями, а вдобавок дизайнеры не забыли о подставке для мышки.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Подставка для растений

Четырехуровневый набор подцветочников в стиле лофт. Подставку можно использовать не только в квартире, но и на улице или во влажных помещениях.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Кресло-мешок

Мягкое кресло, по форме напоминающее ждуна. Расположить можно в любом свободном месте. Цвет также можно выбрать. Постороннего запаха нет, швы ровные и аккуратные.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Лампа с регулировкой яркости

Настольная лампа, у которой можно регулировать угол положения светодиодов, ножки и яркость. Последнее значение настраивается с помощью клавиш, установленных на корпусе.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Светильник-пальма

Настольная лампа с необычным внешним видом. Как и в случае с угловым светильником, ее не стоит использовать в качестве основного источника света, она скорее дополняет интерьер в условиях недостаточной освещенности. Есть два варианта цвета — желтый и розовый.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Светильник с датчиком движения

Аксессуар эффектно смотрится под настенными шкафами. Источник света не виден — кажется, что его испускает сама мебель. Датчик движения позволяет светодиодам загораться без пульта. Есть два варианта цветовой температуры — теплая и холодная.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

В отзывах пишут: свет загорается и гаснет по движению руки рядом с датчиком.

