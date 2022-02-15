Мечту о поездке на Кубу пяти петербургских пенсионеров разрушила телефонная мошенница

Полиция Петербурга ищет женщину, которая за несколько дней обманула пятерых петербургских пенсионеров с обещанием вывезти их на отдых на Кубу.



Сразу пятеро жителей Невского района в возрасте от 63 до 83 лет обратились в полицию 14 февраля, так и не дождавшись отпуска на Острове свободы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).



Все они рассказали одну и ту же историю: в январе, с 11 по 17 число, им звонила женщина, которая представлялась 27-летней уроженкой Псковской области. Она обещала им льготную путевку на Кубу стоимостью от 40 до 110 тысяч рублей.

