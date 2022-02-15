Дети рыли убежища в снегу и попали в западню. Магаданские спасатели вскрывали снежный завал

Успешно завершилась спасательная операция в Магаданской области.



Как сообщает 15 февраля региональный пожарно-спасательный центр, минувшим вечером, в 22:20 по местному времени, поступила информация об обвале в селе Клепка, в месте протекания ручья возле леса. «Под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища», — отмечается в сообщении.



Началась спасательная операция. В ней участвовали четверо бойцов пожарной части и 10 волонтёров. До детей добрались довольно быстро: первого извлекли из-под снега около 22:25, второго — в 22:40.

