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Дети рыли убежища в снегу и попали в западню. Магаданские спасатели вскрывали снежный завал

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Успешно завершилась спасательная операция в Магаданской области.

Как сообщает 15 февраля региональный пожарно-спасательный центр, минувшим вечером, в 22:20 по местному времени, поступила информация об обвале в селе Клепка, в месте протекания ручья возле леса. «Под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища», — отмечается в сообщении.

Началась спасательная операция. В ней участвовали четверо бойцов пожарной части и 10 волонтёров. До детей добрались довольно быстро: первого извлекли из-под снега около 22:25, второго — в 22:40.

Детям 9 и 11. Их сразу забрали родители, затем доставили в город Магадан. После осмотра фельдшера и постановки предварительного диагноза (общее переохлаждение) их поместили в Магаданскую областную больницу.

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