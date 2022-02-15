Совсем по-весеннему. В Петербурге только плюс и уже однозначно — дождь

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура воздуха днём составит плюс 2–4 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
В 7 часов утра в Петербурге без осадков, преимущественно плюс 1–2 градуса, что на 8 градусов выше климатической нормы, отмечает «Яндекс». Дневные плюс 3 градуса (при влажности воздуха 76%) на 8 градусов выше нормы, а ощущаться будут как минус 2.
Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 14 до 0 градусов. Самое холодное 15 февраля выдалось в 1979 году, минус 31, а самое тёплое — в 1973 году, плюс 10.
В ближайшую пару дней, по прогнозам СЗ УГМС, плюс и вероятность небольших осадков сохранится.