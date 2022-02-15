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Совсем по-весеннему. В Петербурге только плюс и уже однозначно — дождь

Минусовых температур в Петербурге в ближайшие дни не предвидится. Если в прогнозе есть осадки, то это уже однозначно дождь; мокрый снег — только в придачу.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура воздуха днём составит плюс 2–4 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В 7 часов утра в Петербурге без осадков, преимущественно плюс 1–2 градуса, что на 8 градусов выше климатической нормы, отмечает «Яндекс». Дневные плюс 3 градуса (при влажности воздуха 76%) на 8 градусов выше нормы, а ощущаться будут как минус 2.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 14 до 0 градусов. Самое холодное 15 февраля выдалось в 1979 году, минус 31, а самое тёплое — в 1973 году, плюс 10.

В ближайшую пару дней, по прогнозам СЗ УГМС, плюс и вероятность небольших осадков сохранится.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

07A
Победа над НАТО была так близка. Теперь нигде ничего не промерзнет. Жди еще год попусту, хотя с увеличенными окладами и пенсиями это намного приятней!
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