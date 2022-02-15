Совсем по-весеннему. В Петербурге только плюс и уже однозначно — дождь

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура воздуха днём составит плюс 2–4 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



В 7 часов утра в Петербурге без осадков, преимущественно плюс 1–2 градуса, что на 8 градусов выше климатической нормы, отмечает «Яндекс». Дневные плюс 3 градуса (при влажности воздуха 76%) на 8 градусов выше нормы, а ощущаться будут как минус 2.

