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В Люблино женщина выкинула из окна младенца, которого только что родила

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В Москве 30-летняя женщина попыталась избавиться от новорожденного ребенка, выбросив его в окно. Об этом в ночь на 15 февраля сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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«По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на ул. Ставропольская. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы», — говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы взяла на контроль доследственную проверку и принятие процессуального решения.

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Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
Представил себе Врачей, к которым Малыша привезли.. "Я в Спарте?", - говорит весь вид его.. - Нет, сынок, ты - в России..
xepnuminu
мишустин стопудово папой был.
ДуремарСПб.
А тем временем в России....
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