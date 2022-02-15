В Люблино женщина выкинула из окна младенца, которого только что родила

В Москве 30-летняя женщина попыталась избавиться от новорожденного ребенка, выбросив его в окно. Об этом в ночь на 15 февраля сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на ул. Ставропольская. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы», — говорится в сообщении.
Прокуратура Москвы взяла на контроль доследственную проверку и принятие процессуального решения.