В США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая действий России в Европе

США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая российских действий в Европе и считают ее дестабилизирующим фактором, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Свидетельство такой поддержки он усмотрел в совместном заявлении двух стран, которое было принято по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине.
«Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе... Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», — цитирует 14 февраля Кирби РИА Новости.
Утром в пятницу, 4 февраля, Кремль опубликовал «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Что означает совместная необычно резкая политическая декларация России и Китая, «Фонтанке» рассказал востоковед.