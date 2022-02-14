В США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая действий России в Европе

США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая российских действий в Европе и считают ее дестабилизирующим фактором, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Свидетельство такой поддержки он усмотрел в совместном заявлении двух стран, которое было принято по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине.

«Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе... Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», — цитирует 14 февраля Кирби РИА Новости.

