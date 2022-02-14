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В США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая действий России в Европе

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США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая российских действий в Европе и считают ее дестабилизирующим фактором, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Свидетельство такой поддержки он усмотрел в совместном заявлении двух стран, которое было принято по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине.

«Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе... Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», — цитирует 14 февраля Кирби РИА Новости.

Утром в пятницу, 4 февраля, Кремль опубликовал «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Что означает совместная необычно резкая политическая декларация России и Китая, «Фонтанке» рассказал востоковед.

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Комментарии (7)

ДуремарСПб.
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