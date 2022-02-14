«Босоногий мальчик» распугал детей на Маршала Захарова. Его забрали врачи, а тапки оставили

Неадекватный мужчина стал причиной суеты на детской площадке во дворе дома № 18/1 по улице Маршала Захарова. Об этом «Фонтанке» 14 февраля сообщил читатель.
Петербуржец Евгений рассказал, что персонаж с интересным поведением и оголенным половым органом бегал среди детей. На присланном в редакцию видео мамы срочно забирают своих малышей и уходят подальше от странного дяди.
автор видео читатель «Фонтанки» Евгений
«Прохожие поймали, наваляли, полиция приехала забрала. Тапки его остались на площадке», — добавил местный житель.
По информации «Фонтанки», мужчина перед сеансом закаливания употребил наркотики. В конце концов его отправили на «очищающие процедуры» в больницу.