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«Босоногий мальчик» распугал детей на Маршала Захарова. Его забрали врачи, а тапки оставили

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Неадекватный мужчина стал причиной суеты на детской площадке во дворе дома № 18/1 по улице Маршала Захарова. Об этом «Фонтанке» 14 февраля сообщил читатель.

Петербуржец Евгений рассказал, что персонаж с интересным поведением и оголенным половым органом бегал среди детей. На присланном в редакцию видео мамы срочно забирают своих малышей и уходят подальше от странного дяди.

автор видео читатель «Фонтанки» Евгений

«Прохожие поймали, наваляли, полиция приехала забрала. Тапки его остались на площадке», — добавил местный житель.

По информации «Фонтанки», мужчина перед сеансом закаливания употребил наркотики. В конце концов его отправили на «очищающие процедуры» в больницу.

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Комментарии (1)

Летом торчок в Голелово причандалами тряс, может, это тот же самый, к зиме в город перебрался.
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