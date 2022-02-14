Дневник Олимпиады: Валиевой разрешили выступить, фигуристы взяли серебро, а Степанова ищет у себя в трусиках моторчик

Фото: Олимпийский комитет России / olympic.ru Поделиться Поделиться







Валиеву спас возраст

Почти 8 часов длилось выездное заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. В итоге произошло почти невероятное: арбитры из США, Италии и Словении отклонили апелляции Международного антидопингового агентства (ВАДА), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на допуск спортсменки до соревнований.

В первую очередь Валиеву спасло то, что ей нет еще 16-ти лет и то, что уведомление о положительной пробе пришло с большой задержкой (45 дней с момента сбора анализов).



Таким образом, Камила выступит в личных соревнованиях, а российская сборная пока сохраняет золото в командном турнире. Более тщательное расследование пройдет уже после Олимпиады.

Но МОК все-таки нашел способ высказать свое отношение к решению CAS. Там окончательно отменили церемонию награждения медалями за командный турнир, как не будут ее проводить и после соревнований одиночниц, если Валиева войдет в призовую тройку. Кроме того, в ускоренном режиме организаторы изменили регламент: по итогам короткой программы в произвольную пройдут 25 фигуристок, вместо 24-х, как было прежде. На всякий случай, если Валиеву потом все-таки отстранят, и чтобы никому не было обидно.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», — сказала Валиева сквозь слезы в эфире Первого канала.



Лучшее выступление сезона

Единственную российскую медаль дня принесли фигуристы. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами.



Автор: Olympics / YouTube

Отечественные спортсмены показали лучшие баллы сезона в произвольном танце, но судьи были более благосклонны к дуэту Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Французы установили мировой рекорд по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98).

После соревнований Кацалапов в эфире «Матч ТВ» обратился к своим хейтерам:

«Я лично хочу не злиться, хотя обычно я всегда злился и очень близко к сердцу принимал все комментарии, все слова, которые про нас говорили, но я благодарен всем этим людям, которые на протяжении всего этого времени, всего нашего пути и даже здесь — на Олимпийских играх — пишут гадости и всегда писали. Они меня злят этим, а я суперспортсмен, и меня лучше не злить. Они меня мотивировали всегда, поэтому спасибо вам, хейтеры, большое», — заявил Кацалапов.

Еще две российские пары — Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин — заняли 8-е и 14-е места соответственно.



Как стать олимпийской чемпионкой за пять лет

Накануне в конькобежном спорте на 500 метрах победила американка Эрин Джексон. Это удивительное событие. Во-первых, она всего месяц назад провалила национальный отбор. Во-вторых, коньками занимается всего пять с небольшим лет. До этого Джексон бегала на роликах.



Erin Jackson wins 500m gold, the first individual U.S. speed skating medal since 2010 (first for a woman since 2002). Jackson has a University of Florida degree in materials science & engineering. While in Gainesville, she was on the Ocala Cannibals roller derby team. pic.twitter.com/P73Za9dRlA — Nick Zaccardi (@nzaccardi) February 13, 2022

После смерти мамы Эрин решила перезапустить карьеру в спорте и ушла в конькобежный спорт. Она сумела квалифицироваться на Олимпиаду в Пхенчхане, но тогда ей было еще далеко до призовых мест. Над ее техникой смеялись другие конькобежки, которые посвятили этому виду спорта всю жизнь, но Эрин не сдавалась.

Отбор в Пекин Джексон провалила: во время решающего забега споткнулась и не попала в топ-2. Однако ее подруга Бриттани Боу, прибежавшая первой, уступила свое место Эрин. Позже Боу все-таки отобралась на Игры через международные старты. Правда сама она выступила в Пекине неудачно, став лишь 16-й, зато у Джексон теперь есть золотая медаль.

Сердце не выдержало

Трехкратная чемпионка мира из Норвегии Ингрид Ланмарк Тандревольд объявила, что Олимпиада для нее закончилась досрочно из-за проблем с сердцем.



Тандревольд стало плохо на последнем круге гонки преследования. Она едва доехала до финиша, после чего упала.



Olympics star Ingrid Tandrevold collapses on her skis in dramatic finish pic.twitter.com/QRlw1Vm4YH — An OldSouthernExpression (@AnOldSouthExp7n) February 13, 2022

Со стадиона ее уносили на руках.



Update: Tandrevold is heading home from #beijing2022 for further exams.



"There is nothing I want more than to compete in the relay, but my health is more important. Now I feel very good, but since I've had issues with my heart earlier in my career, we need to be careful." pic.twitter.com/KRuAbF9eVq — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 14, 2022

«По состоянию здоровья мне не разрешается принять участие в следующих гонках на Олимпиаде. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито. Вчера у меня был один из лучших гоночных дней. А потом он вдруг стал одним из худших», — сказала Тандревольд на пресс-конференции.

Ответ шведским СМИ

Самая молодая в истории олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 21-летняя Вероника Степанова жестко ответила автору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону. Тот высказал мнение, что российские лыжники столь успешно выступают благодаря запрещенному фтору C8, который наносится на лыжи для лучшего скольжения.

«Не хотите ещё проверить нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!», — написала Степанова в своем инстаграме.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

