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Дневник Олимпиады: Валиевой разрешили выступить, фигуристы взяли серебро, а Степанова ищет у себя в трусиках моторчик

Российские спортсмены в понедельник 14 февраля добыли всего одну медаль, а Валиеву допустили до соревнований одиночниц. Отдел спорта «Фонтанки» — о главных событиях дня в олимпийском Пекине.

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Фото: Олимпийский комитет России / olympic.ru
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Валиеву спас возраст

Почти 8 часов длилось выездное заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. В итоге произошло почти невероятное: арбитры из США, Италии и Словении отклонили апелляции Международного антидопингового агентства (ВАДА), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на допуск спортсменки до соревнований.

В первую очередь Валиеву спасло то, что ей нет еще 16-ти лет и то, что уведомление о положительной пробе пришло с большой задержкой (45 дней с момента сбора анализов).

Таким образом, Камила выступит в личных соревнованиях, а российская сборная пока сохраняет золото в командном турнире. Более тщательное расследование пройдет уже после Олимпиады.

Но МОК все-таки нашел способ высказать свое отношение к решению CAS. Там окончательно отменили церемонию награждения медалями за командный турнир, как не будут ее проводить и после соревнований одиночниц, если Валиева войдет в призовую тройку. Кроме того, в ускоренном режиме организаторы изменили регламент: по итогам короткой программы в произвольную пройдут 25 фигуристок, вместо 24-х, как было прежде. На всякий случай, если Валиеву потом все-таки отстранят, и чтобы никому не было обидно.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», — сказала Валиева сквозь слезы в эфире Первого канала.

Лучшее выступление сезона

Единственную российскую медаль дня принесли фигуристы. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами.

Автор: Olympics / YouTube

Отечественные спортсмены показали лучшие баллы сезона в произвольном танце, но судьи были более благосклонны к дуэту Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Французы установили мировой рекорд по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98).

После соревнований Кацалапов в эфире «Матч ТВ» обратился к своим хейтерам:

«Я лично хочу не злиться, хотя обычно я всегда злился и очень близко к сердцу принимал все комментарии, все слова, которые про нас говорили, но я благодарен всем этим людям, которые на протяжении всего этого времени, всего нашего пути и даже здесь — на Олимпийских играх — пишут гадости и всегда писали. Они меня злят этим, а я суперспортсмен, и меня лучше не злить. Они меня мотивировали всегда, поэтому спасибо вам, хейтеры, большое», — заявил Кацалапов.

Еще две российские пары — Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин — заняли 8-е и 14-е места соответственно.

Как стать олимпийской чемпионкой за пять лет

Накануне в конькобежном спорте на 500 метрах победила американка Эрин Джексон. Это удивительное событие. Во-первых, она всего месяц назад провалила национальный отбор. Во-вторых, коньками занимается всего пять с небольшим лет. До этого Джексон бегала на роликах.

После смерти мамы Эрин решила перезапустить карьеру в спорте и ушла в конькобежный спорт. Она сумела квалифицироваться на Олимпиаду в Пхенчхане, но тогда ей было еще далеко до призовых мест. Над ее техникой смеялись другие конькобежки, которые посвятили этому виду спорта всю жизнь, но Эрин не сдавалась.

Отбор в Пекин Джексон провалила: во время решающего забега споткнулась и не попала в топ-2. Однако ее подруга Бриттани Боу, прибежавшая первой, уступила свое место Эрин. Позже Боу все-таки отобралась на Игры через международные старты. Правда сама она выступила в Пекине неудачно, став лишь 16-й, зато у Джексон теперь есть золотая медаль.

Сердце не выдержало

Трехкратная чемпионка мира из Норвегии Ингрид Ланмарк Тандревольд объявила, что Олимпиада для нее закончилась досрочно из-за проблем с сердцем.

Тандревольд стало плохо на последнем круге гонки преследования. Она едва доехала до финиша, после чего упала.

Со стадиона ее уносили на руках.

«По состоянию здоровья мне не разрешается принять участие в следующих гонках на Олимпиаде. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито. Вчера у меня был один из лучших гоночных дней. А потом он вдруг стал одним из худших», — сказала Тандревольд на пресс-конференции.

Ответ шведским СМИ

Самая молодая в истории олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 21-летняя Вероника Степанова жестко ответила автору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону. Тот высказал мнение, что российские лыжники столь успешно выступают благодаря запрещенному фтору C8, который наносится на лыжи для лучшего скольжения.

«Не хотите ещё проверить нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!», — написала Степанова в своем инстаграме.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Олимпийский комитет России / olympic.ru

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Комментарии (2)

07A
Вот зараза Вероника, смотрел как на талантливую молодую лыжницу, а теперь что делать? Не знаю в каком месте, но моторчик у этой мелкой точно есть!
Alkaline
Досталось шведской прессе от русских, каэш. Аж от двоих...
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