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Беглов: очереди в поликлиниках Петербурга сократились

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что меры, предпринятые, чтобы разгрузить петербургские поликлиники, сработали — очередей стало меньше. Об этом он сообщил в ходе выступления на «Радио России» 14 февраля.

«Больше трёх недель первичное звено работает под большой нагрузкой. Были перестроены схемы работы»,— заявил он. По словам губернатора, введение электронного больничного и отмена необходимости сдавать дополнительный ПЦР-тест для выписки стали эффективными мерами.

«Во многих поликлиниках заметно сократилось время ожидания на приём к врачу», — подчеркнул он.

Глава города также заметил, что во время подъёма заболеваемости, который удалось сдержать, в Петербурге делали рекордное количество тестов ежедневно.

«В отдельные дни делали до 90 тысяч тестов. Для сравнения в среднем за два года эпидемии мы делали 20–30 тысяч исследований в сутки», — рассказал он.

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Комментарии (11)

Guest1234
Как может сократиться то, что по его же отчетам отсутствовало перед этим? Врачи в очередь за пациентами стали становиться?
Piter Russo
Да мы уже поняли, Смольный руководствуется идеей - что время лечит..
Чем больше проведешь время в очереди тем быстрее поправишься.
Ushat Pomoev
"Во-первых, очередей у нас нет. А во-вторых, у нас их становится всё меньше и меньше!"(с)
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