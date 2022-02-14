Беглов: очереди в поликлиниках Петербурга сократились

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что меры, предпринятые, чтобы разгрузить петербургские поликлиники, сработали — очередей стало меньше. Об этом он сообщил в ходе выступления на «Радио России» 14 февраля.



«Больше трёх недель первичное звено работает под большой нагрузкой. Были перестроены схемы работы»,— заявил он. По словам губернатора, введение электронного больничного и отмена необходимости сдавать дополнительный ПЦР-тест для выписки стали эффективными мерами.

«Во многих поликлиниках заметно сократилось время ожидания на приём к врачу», — подчеркнул он.