Беглов: очереди в поликлиниках Петербурга сократились

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что меры, предпринятые, чтобы разгрузить петербургские поликлиники, сработали — очередей стало меньше. Об этом он сообщил в ходе выступления на «Радио России» 14 февраля.
«Больше трёх недель первичное звено работает под большой нагрузкой. Были перестроены схемы работы»,— заявил он. По словам губернатора, введение электронного больничного и отмена необходимости сдавать дополнительный ПЦР-тест для выписки стали эффективными мерами.
«Во многих поликлиниках заметно сократилось время ожидания на приём к врачу», — подчеркнул он.
Глава города также заметил, что во время подъёма заболеваемости, который удалось сдержать, в Петербурге делали рекордное количество тестов ежедневно.
«В отдельные дни делали до 90 тысяч тестов. Для сравнения в среднем за два года эпидемии мы делали 20–30 тысяч исследований в сутки», — рассказал он.