«Вырвал ленту бумажных билетов». В Колпино повздорили кондуктор и пассажир, не обошлось без ударов о поручень

В автобусе №326, который курсирует по Колпино, между 57-летним кондуктором и пассажиром произошла ссора. Последний толкнул работницу ГУП «Пассажиравтотранс» в спину, из-за чего женщина ударилась о поручень.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 февраля, инцидент датируется вечером минувшей пятницы, 11 февраля. Заявления от пострадавшей в полицию не поступало, тем не менее ее решили опросить.



В ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что по факту происшествия ведется внутренняя проверка. Известно, что в ходе конфликта пассажир «из хулиганских побуждений» вырвал из сумки кондуктора ленту бумажных билетов.

