FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Вырвал ленту бумажных билетов». В Колпино повздорили кондуктор и пассажир, не обошлось без ударов о поручень

3
Печать

В автобусе №326, который курсирует по Колпино, между 57-летним кондуктором и пассажиром произошла ссора. Последний толкнул работницу ГУП «Пассажиравтотранс» в спину, из-за чего женщина ударилась о поручень.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 февраля, инцидент датируется вечером минувшей пятницы, 11 февраля. Заявления от пострадавшей в полицию не поступало, тем не менее ее решили опросить.

В ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что по факту происшествия ведется внутренняя проверка. Известно, что в ходе конфликта пассажир «из хулиганских побуждений» вырвал из сумки кондуктора ленту бумажных билетов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266410437
Кто билетов купит пачку - тот получит водокачку.
Может хотел один всем проезд оплатить?
Slava_Rossii
А зачем конуктор спровоцировала ссору?
Когда уже эти кондуктора поймут, что их обязанность продавать и проверять проездные. Всё остальное делает полиция. Вызвала спокойно полицию и продавай билеты дальше.
07A
Сотрудник ГИБДД?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний