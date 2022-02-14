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Есть снег, будут пробки. Петербург в вечерний час пик покраснел и встал

Снегопады продолжают влиять на дорожную обстановку в Петербурге. Пунктуальные уже пересели на метро, любителям комфорта же приходится простаивать в пробках вечером 14 февраля.

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Сильнее всего, по традиции, перегружены центр и Петроградская сторона. Лучше не соваться на набережные Васильевского острова. Очень плотно на Наличной и Одоевского.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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Протяженные пробки из-за ремонта и ДТП фиксируют сервисы «Яндекса» на КАД в районе развязки с Софийской. Неприятная обстановка на участке Приморского проспекта от самого Лахтинского разлива до Ольгино.

Выбирайте свой путь заранее, а лучше скрасьте «тяжелые» часы чашкой кофе или чая. К восьми часам вечера напряженность на дорогах спадет до 4 баллов.

Фото: «Яндекс.Пробки»

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