Есть снег, будут пробки. Петербург в вечерний час пик покраснел и встал

Сильнее всего, по традиции, перегружены центр и Петроградская сторона. Лучше не соваться на набережные Васильевского острова. Очень плотно на Наличной и Одоевского.

Протяженные пробки из-за ремонта и ДТП фиксируют сервисы «Яндекса» на КАД в районе развязки с Софийской. Неприятная обстановка на участке Приморского проспекта от самого Лахтинского разлива до Ольгино.



Выбирайте свой путь заранее, а лучше скрасьте «тяжелые» часы чашкой кофе или чая. К восьми часам вечера напряженность на дорогах спадет до 4 баллов.

