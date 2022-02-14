Петербуржец без маски поругался с полицией в аэропорту Симферополя и попал сразу под четыре статьи

Фигурантом сразу четырех статей — двух уголовных и двух административных — стал житель Кронштадта. Скандал произошел в аэропорту Симферополя, а поводом к нему послужила банальная медицинская маска, сообщает 14 февраля Крымское управление МВД на транспорте.
Внимание именно на этого мужчину в аэропорту правоохранители обратили потому, что у него на лице не было защитной маски. Мужчина нарушал режим — стражи порядка сделали ему замечание, но он не отреагировал.
Вот тут-то и начал заворачиваться клубок конфликта. Полицейские поняли, что их визави попросту навеселе. Но доставить его запросто в отделение не вышло — гражданин стал осыпать служителей правопорядка нецензурной бранью.
Выяснилось, что нарушитель порядка — 38-летний житель Кронштадта — собирается покинуть Крым рейсом Симферополь — Санкт-Петербург.
При составлении административного протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» вышла совсем уже некрасивая история: кронштадтец предложил стражам порядка 3,5 тысячи рублей за то, чтобы замять дело. И тут же стал фигурантом уголовной статьи «Мелкое взяточничество». Не помогла даже явка с повинной: еще по одной статье ему добавили за появление в общественном месте в нетрезвом виде — тест выявил 1,1 промилле алкоголя в крови, и за «Оскорбление представителя власти».