На приюты для животных из бюджета Петербурга выделят 4,3 миллиона рублей

Приюты для бродячих животных обойдутся казне города в 4,3 миллиона рублей. Постановление правительства «О предоставлении субсидий на содержание на территории Санкт-Петербурга приютов для животных без владельцев» подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 14 февраля Смольный.



Власти определили порядок предоставления субсидий и условия, на которых они будут выдаваться, расписали критерии, по которым будут выбирать получателя денег, прописали порядок расчетов.

В частности, получить субсидию сможет некоммерческая организация, если она социально ориентирована, зарегистрирована в качестве юрлица на территории России, содержит приюты для бродячих животных на территории Петербурга и имеет помещения, где можно разместить бродяжек и ухаживать за ним. Отдельно отмечается, что государственные или муниципальные организации претендовать на субсидию не могут.