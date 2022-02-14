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На приюты для животных из бюджета Петербурга выделят 4,3 миллиона рублей

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Приюты для бродячих животных обойдутся казне города в 4,3 миллиона рублей. Постановление правительства «О предоставлении субсидий на содержание на территории Санкт-Петербурга приютов для животных без владельцев» подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 14 февраля Смольный.

Власти определили порядок предоставления субсидий и условия, на которых они будут выдаваться, расписали критерии, по которым будут выбирать получателя денег, прописали порядок расчетов.

В частности, получить субсидию сможет некоммерческая организация, если она социально ориентирована, зарегистрирована в качестве юрлица на территории России, содержит приюты для бродячих животных на территории Петербурга и имеет помещения, где можно разместить бродяжек и ухаживать за ним. Отдельно отмечается, что государственные или муниципальные организации претендовать на субсидию не могут.

За счет финансовой помощи властей можно будет возместить затраты на электроэнергию, отопление, газ, водоснабжение и водоотведение. Но все расходы должны быть обоснованы и подтверждены документами.

Власти надеются, что принятые меры помогут стабилизировать в городе обстановку по инфекционным заболеваниям среди животных.

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Комментарии (5)

274241820
И сколько отката получит Беглов? Очень интересно! Совесть у него есть?
X-кот
три копейки с барского плеча? Один показательный на 20 кошек+60% отката)? Еще и рука тряслась немного и в груди давило?
274241820
Опять все деньги украдут! Веры совсем нет! Сколько бы не выделяли.
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