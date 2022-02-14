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Банда детей напала на женщину в Чехии

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Группа из восьми малолетних хулиганов напала на женщину в чешском городе Брно. В результате нападения у пострадавшей украдена сумка, мобильный телефон и другие вещи. О происшествии 14 февраля сообщает портал Novinky.

Как уточнили в местной полиции, все подозреваемые были задержаны уже в первые десять минут после инцидента. Большинству из них не исполнилось и 15 лет, самому старшему — 16.

В настоящий момент по факту нападения проводится расследование. Сама женщина серьезно не пострадала и от медицинской помощи отказалась.

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Комментарии (13)

hedgehog_
вот как раз недавно на киноужасе показывали хостел. там вроде словения была? но банда детенышей там была отличная.
Dimitry Antonov
Кстати, а чем закончился марш мигрантов из Беларуси в Польшу? То по нескольку раз на день писали, а сейчас ни гу-гу.
07A
Украинские дети, только что перешли границу. Первые из трех миллионов!
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