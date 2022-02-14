Банда детей напала на женщину в Чехии

Группа из восьми малолетних хулиганов напала на женщину в чешском городе Брно. В результате нападения у пострадавшей украдена сумка, мобильный телефон и другие вещи. О происшествии 14 февраля сообщает портал Novinky.



Как уточнили в местной полиции, все подозреваемые были задержаны уже в первые десять минут после инцидента. Большинству из них не исполнилось и 15 лет, самому старшему — 16.



В настоящий момент по факту нападения проводится расследование. Сама женщина серьезно не пострадала и от медицинской помощи отказалась.

