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Петербургу дали 300 млн рублей на лекарства тем, кто лечится дома

Из пяти миллиардов рублей, которые правительство РФ направляет в регионы на лекарства амбулаторным пациентам, 300 млн рублей достанется Петербургу. Проект соглашения между Смольным и Минздравом опубликован 14 февраля на сайте правительства Петербурга.

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Петербург получит дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом. В соответствии с соглашением между Смольным и Минздравом на лекарства для амбулаторного лечения Петербург получит в 2022 году почти 295 миллионов рублей из средств резервного фонда правительства РФ.

Напомним, 25 января вице-премьер Михаил Мишустин подписал распоряжения, по которым из резервного фонда страны выделено свыше 20 млрд рублей на лекарства для лечения пациентов с коронавирусом. Более 15 млрд рублей направляется на централизованные закупки незарегистрированных в России препаратов для стационарного лечения: не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира, не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба, не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира. Закупленные препараты будут поступать в региональные стационары.

Более 5 млрд рублей направлены регионам на лекарства, которые используются в лечении амбулаторных пациентов по назначению врача. Подсчитано, что на эту сумму можно обеспечить препаратами ещё более 830 тысяч человек.

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Комментарии (3)

graail
Но до больных они не дошли. Наверное в надежные руки дали..................
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