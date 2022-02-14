Петербургу дали 300 млн рублей на лекарства тем, кто лечится дома

Петербург получит дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом. В соответствии с соглашением между Смольным и Минздравом на лекарства для амбулаторного лечения Петербург получит в 2022 году почти 295 миллионов рублей из средств резервного фонда правительства РФ.



Напомним, 25 января вице-премьер Михаил Мишустин подписал распоряжения, по которым из резервного фонда страны выделено свыше 20 млрд рублей на лекарства для лечения пациентов с коронавирусом. Более 15 млрд рублей направляется на централизованные закупки незарегистрированных в России препаратов для стационарного лечения: не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира, не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба, не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира. Закупленные препараты будут поступать в региональные стационары.

