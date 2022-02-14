Возлюбленные из Северодвинска, до смерти замучившие кота, отправятся в колонию

Гражданские супруги из Северодвинска, до смерти замучившие кота, отправятся в колонию. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Установлено, что прошлым летом возлюбленные периодически издевались над котом, используя предметы быта, и рассказывали об этом в соцсетях. Животное, принадлежавшее матери подсудимого, погибло.

Пару приговорили к реальным срокам: женщину — к 3 годам и 2 месяцам заключения в колонии-поселении, мужчину — к 3,5 годам колонии общего режима, учитывая, что его признали виновным еще и в краже банковской карты.