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Возлюбленные из Северодвинска, до смерти замучившие кота, отправятся в колонию

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Гражданские супруги из Северодвинска, до смерти замучившие кота, отправятся в колонию. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Установлено, что прошлым летом возлюбленные периодически издевались над котом, используя предметы быта, и рассказывали об этом в соцсетях. Животное, принадлежавшее матери подсудимого, погибло.

Пару приговорили к реальным срокам: женщину — к 3 годам и 2 месяцам заключения в колонии-поселении, мужчину — к 3,5 годам колонии общего режима, учитывая, что его признали виновным еще и в краже банковской карты.

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Комментарии (26)

Мillemelle
эта лучшая новость, надеюсь они от туда вообще не выйдут.
Ref
Ну, мать хоть поживет спокойно 3 года...
261215271
Боже, меея опятт трясет. Хорошо, что такой приговор, но какие мрази!
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