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В Тверской области больного везли до скорой в ковше трактора. Прокуратура проверяет, как так вышло

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По соцсетям разлетелась история из Тверской области, где больного везли в ковше трактора к машине скорой помощи — она не смогла проехать по не убранной от снега дороге. Прокуратура региона организовала проверку, сообщает 14 февраля пресс-служба ведомства.

«Организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за не очищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора», — цитирует сообщение ТАСС.

Автор видео, о котором идет речь, судя по всему, врач скорой помощи. Он снимает трактор и рассказывает, что проехать в деревню не получилось, поэтому пришлось просить о помощи местного фермера с трактором.

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Комментарии (3)

bluxer
Помидоры помидоры
Помидоры овощи.
Дальше сами погуглите.
AndrewBarsik
Виноватых по итогам прокурорской проверки будет двое: больной, которого везли, и тракторист, который спасал человека. Та нечисть, которая довела страну до нищеты, в материалы проверки не попадёт.
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