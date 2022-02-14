В Тверской области больного везли до скорой в ковше трактора. Прокуратура проверяет, как так вышло

По соцсетям разлетелась история из Тверской области, где больного везли в ковше трактора к машине скорой помощи — она не смогла проехать по не убранной от снега дороге. Прокуратура региона организовала проверку, сообщает 14 февраля пресс-служба ведомства.
«Организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за не очищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора», — цитирует сообщение ТАСС.
Автор видео, о котором идет речь, судя по всему, врач скорой помощи. Он снимает трактор и рассказывает, что проехать в деревню не получилось, поэтому пришлось просить о помощи местного фермера с трактором.