Балет о балете: Борис Эйфман представит новую версию чеховской «Чайки»

Борис Эйфман уже обращался к этому тексту Чехова: в 2007 году был поставлен спектакль «Чайка» — пластическое высказывание о месте искусства в мире. Постановка 2022 года не переработка спектакля 2007 года, а новое высказывание.



«Чайка. Балетная история» — балет о балете, всё действие происходит в репетиционном зале. Герои пьесы станут знаменитыми хореографами, звездами балета и начинающими артистами, а Тригорин предпримет попытку поставить «Лебединое озеро». Это будет балет о труде и грезах, об искусстве и пути в нем, о суровом и взыскательном мире балета.



Балет составлен из музыки композитора Сергея Рахманинова и рок-музыканта Александра Ситковецкого.



В 2022 году театру балета Бориса Эйфмана исполняется 45 лет.

