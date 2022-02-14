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Балет о балете: Борис Эйфман представит новую версию чеховской «Чайки»

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Театр балета Бориса Эйфмана 22 и 23 февраля представит премьеру спектакля «Чайка.Балетная история» на сцене Александринского театра. 16+

Фото: facebook.com/spb.eifmanballet/
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Борис Эйфман уже обращался к этому тексту Чехова: в 2007 году был поставлен спектакль «Чайка» — пластическое высказывание о месте искусства в мире. Постановка 2022 года не переработка спектакля 2007 года, а новое высказывание.

«Чайка. Балетная история» — балет о балете, всё действие происходит в репетиционном зале. Герои пьесы станут знаменитыми хореографами, звездами балета и начинающими артистами, а Тригорин предпримет попытку поставить «Лебединое озеро». Это будет балет о труде и грезах, об искусстве и пути в нем, о суровом и взыскательном мире балета.

Балет составлен из музыки композитора Сергея Рахманинова и рок-музыканта Александра Ситковецкого.

В 2022 году театру балета Бориса Эйфмана исполняется 45 лет.

Полина Никитина

Фото: facebook.com/spb.eifmanballet/

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