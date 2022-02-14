Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении похитителя нескольких десятков растений из сада Аграрного университета

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который в начале августа прошлого года протиснулся через забор, ограждавший сад Аграрного университета, и присвоил себе несколько десятков находившихся там растений.



Как рассказали 14 февраля в объединенной пресс-службе судов города, мужчина был избирателен. С собой он прихватил пять гортензий, 16 туй, несколько сосен, три ели, сирень, десяток ароний и еще несколько растений, названия которых вряд ли покажутся знакомыми неспециалистам.

