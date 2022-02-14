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Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении похитителя нескольких десятков растений из сада Аграрного университета

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Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который в начале августа прошлого года протиснулся через забор, ограждавший сад Аграрного университета, и присвоил себе несколько десятков находившихся там растений.

Как рассказали 14 февраля в объединенной пресс-службе судов города, мужчина был избирателен. С собой он прихватил пять гортензий, 16 туй, несколько сосен, три ели, сирень, десяток ароний и еще несколько растений, названия которых вряд ли покажутся знакомыми неспециалистам.

Общая стоимость похищенного составила чуть более 50 тысяч рублей, однако позже любитель флоры вернул их часть владелице.

«От потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении С. в связи с примирением сторон, поскольку причиненный преступлением вред ей был полностью заглажен, часть растений была возвращена», — уточнили в пресс-службе.

В итоге суд прекратил уголовное преследование в отношении мужчины в связи с примирением сторон.

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Комментарии (2)

261911141
Нормально, можно красть все подряд, а если где поймают - вернуть и примириться. И дальше идти воровать.
266765040
Как же вред может быть полностью заглажен, если только "часть растений возвращена"?
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