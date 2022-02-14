Какая вы пара: заботливые игрунки или хозяйственные бобры? Узнайте у питомцев Ленинградского зоопарка

Креативно поздравить с Днем святого Валентина своего возлюбленного предлагают питомцы Ленинградского зоопарка. Работники зоосада 14 февраля оформили послания от них на открытках: нужно найти парочку, которая максимально точно передает расстановку приоритетов в паре, и отправить ее тому, с кем ваши сердца бьются в унисон.

Вариантов поведения — хоть отбавляй, поэтому сложностей с классификацией своей пары возникнуть не должно. Например, если в вашем тандеме воспитанием потомства занимается мужчина, а женщина отвечает за кормление, смело выбирайте игрунок: у них в семье именно такая расстановка сил.

Вам комфортно и вдвоем, и на людях, и вы дорожите каждой минутой вместе? Вашей паре подойдет открытка с неразлучниками.