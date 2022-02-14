Какая вы пара: заботливые игрунки или хозяйственные бобры? Узнайте у питомцев Ленинградского зоопарка

Креативно поздравить с Днем святого Валентина своего возлюбленного предлагают питомцы Ленинградского зоопарка. Работники зоосада 14 февраля оформили послания от них на открытках: нужно найти парочку, которая максимально точно передает расстановку приоритетов в паре, и отправить ее тому, с кем ваши сердца бьются в унисон.
Вариантов поведения — хоть отбавляй, поэтому сложностей с классификацией своей пары возникнуть не должно.
Например, если в вашем тандеме воспитанием потомства занимается мужчина, а женщина отвечает за кормление, смело выбирайте игрунок: у них в семье именно такая расстановка сил.
Вам комфортно и вдвоем, и на людях, и вы дорожите каждой минутой вместе? Вашей паре подойдет открытка с неразлучниками.
Выбрали одного партнера и на всю жизнь? Устойчивые пары создают и рептилии с амфибиями. Символом вашей пары может стать открытка от древолазов.
И вы, и партнер живете по принципу «Всё в дом»? Поздравляем: парочка бобров обустраивает свое жилище именно так.
Вашему кавалеру в ухаживаниях нет равных? В зоопарке заметили, что японские журавли ухаживают за самками очень элегантно и зрелищно. И если танец самца тронул струны души самки, она пустится с ним в пляс.
Партнер всегда готов дать отпор чужаку и при любой возможности показывает, чья это территория? Белорукие гиббоны обозначают свою территорию громкой песней.
Вы не прочь потаскать вкусные кусочки с тарелки вашего возлюбленного? Ситуация прямо как у львицы Таисии и льва Адама: она всегда съедает свою порцию первой и лакомится угощением кавалера.
Быть или не быть в паре — личный выбор каждого. Эту мысль подтверждают и питомцы зоосада — многие комфортно себя чувствуют и наедине с собой.