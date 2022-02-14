Терапевтическую «Солнечную линию» с Юлией Пересильд покажут в Петербурге

28 февраля на сцене Молодежного театра на Фонтанке пройдет гастрольный показ спектакля Виктора Рыжакова «Солнечная линия». В главных ролях — Юлия Пересильд и Андрей Бурковский.
Спектакль «Солнечная линия» был поставлен режиссером Виктором Рыжаковым в московском Центре
Пьеса Ивана Вырыпаева по своей цели терапевтическая. Барбара и Вернер уже семь лет в браке. И однажды в пять утра они начинают вести бесконечный разговор, настоящую битву за собственный брак и самих себя. Диалоги Барбары и Вернера, из которых состоит пьеса, иллюстрируют, как из взаимоотношений людей уходит понимание и способность слышать друг друга. Так семейный конфликт возвышается до метафоры человеческих отношений вообще.
18+
В спектакле присутствует ненормативная лексика
Полина Никитина