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Терапевтическую «Солнечную линию» с Юлией Пересильд покажут в Петербурге

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28 февраля на сцене Молодежного театра на Фонтанке пройдет гастрольный показ спектакля Виктора Рыжакова «Солнечная линия». В главных ролях — Юлия Пересильд и Андрей Бурковский.

Фото: meyerhold.ru/
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Спектакль «Солнечная линия» был поставлен режиссером Виктором Рыжаковым в московском Центре им. Мейерхольда в 2017 году. А в 2019 получил несколько номинаций на театральную премию «Золотая маска». В основе спектакля одноименная пьеса Ивана Вырыпаева.

Пьеса Ивана Вырыпаева по своей цели терапевтическая. Барбара и Вернер уже семь лет в браке. И однажды в пять утра они начинают вести бесконечный разговор, настоящую битву за собственный брак и самих себя. Диалоги Барбары и Вернера, из которых состоит пьеса, иллюстрируют, как из взаимоотношений людей уходит понимание и способность слышать друг друга. Так семейный конфликт возвышается до метафоры человеческих отношений вообще.

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Полина Никитина

Фото: meyerhold.ru/

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