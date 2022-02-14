Суд приговорил петербуржца к трем годам условно за выстрел из аэрозольного пистолета

В Петербурге мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно за выстрел из аэрозольного пистолета. Жертвой хулиганского поступка стал асфальт.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 14 февраля, в мае прошлого года виновный повздорил с тремя гражданами у дома 16 на 21-й линии Васильевского острова. Для устрашения он достал из салона машины похожее на пистолет средство самообороны и нажал на курок.



«<...> Умышленно совершил один выстрел в направлении асфальта перед собой, тем самым грубо нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу», — отмечается в сообщении.

