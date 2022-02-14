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Суд приговорил петербуржца к трем годам условно за выстрел из аэрозольного пистолета

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В Петербурге мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно за выстрел из аэрозольного пистолета. Жертвой хулиганского поступка стал асфальт.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 14 февраля, в мае прошлого года виновный повздорил с тремя гражданами у дома 16 на 21-й линии Васильевского острова. Для устрашения он достал из салона машины похожее на пистолет средство самообороны и нажал на курок.

«<...> Умышленно совершил один выстрел в направлении асфальта перед собой, тем самым грубо нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу», — отмечается в сообщении.

По статье 213 УК РФ (хулиганство) суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком той же длительности.

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Комментарии (9)

VKuser12174408
В фашистской безумной стране, где за подрыв зданий в компьютерной игре сажают.
AlBerkut
Вот оно, право на самооборону в РФ...
Бред! Маразм полнейший, из аэрозольного (то есть даже не газового), в асфальт, один против троих... И три года, пусть и условно...
Это потому, что оппонентов трое было, да? Было бы 10 - и дали бы десяточку, так что ли🤔
odpetrograd
Почему такой жесткий приговор?
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