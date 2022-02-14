Первый трейлер сериала по «Властелину колец» и новые кадры «Доктора Стренджа» и «Лунного рыцаря» показали на Супербоуле

Самой яркой премьерой стал первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon — его события развиваются за тысячи лет до «Хоббита» и оригинального «Властелина колец». Премьера первого сезона, состоящего из восьми серий, намечена на 2 сентября. Всего планируется пять сезонов. Ранее в СМИ были обнародованы кадры с героями и тизер, показывающий общую эстетику, но первый трейлер зрители увидели только сейчас.

«Взяв начало в период относительного мира, сериал проследует за множеством персонажей, как уже известных, так и новых, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор, самых дальних уголков карты, эти королевства и персонажи оставят наследие, которое будет жить долго после их ухода».



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