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Первый трейлер сериала по «Властелину колец» и новые кадры «Доктора Стренджа» и «Лунного рыцаря» показали на Супербоуле

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Минувшей ночью на Супербоуле — финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США — традиционно показали ряд трейлеров самых ожидаемых кинокартин и сериалов.

Самой яркой премьерой стал первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon — его события развиваются за тысячи лет до «Хоббита» и оригинального «Властелина колец». Премьера первого сезона, состоящего из восьми серий, намечена на 2 сентября. Всего планируется пять сезонов. Ранее в СМИ были обнародованы кадры с героями и тизер, показывающий общую эстетику, но первый трейлер зрители увидели только сейчас.

Автор: Prime Video/YouTube

«Взяв начало в период относительного мира, сериал проследует за множеством персонажей, как уже известных, так и новых, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор, самых дальних уголков карты, эти королевства и персонажи оставят наследие, которое будет жить долго после их ухода».

Также зрители посмотрели новый ролик «Лунного рыцаря», который выйдет 30 марта на Disney +.

Автор: Marvel Entertainment/YouTube

А в трейлере ленты «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия», которая выйдет в прокат 5 мая, публике не только показали Алую Ведьму, темную версию Стренджа и многих других, но и намекнули на появление Чарльза Ксавьера.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvC4D8onUfXzvjTOM-dBfEA" target="_blank" class="io-leave-page _">Marvel Entertainment</a>/YouTube

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Комментарии (5)

Muzzy
“Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра” — Дж. Р.Р. Толкиен
Nurofen
Властелин колец- больно мультяшная графика
266410437
Властелин колец это это мега фильм всех времен и народов. Вечная борьба добра со злом, актуальная и поныне.
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