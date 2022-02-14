Первый трейлер сериала по «Властелину колец» и новые кадры «Доктора Стренджа» и «Лунного рыцаря» показали на Супербоуле

Минувшей ночью на Супербоуле — финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США — традиционно показали ряд трейлеров самых ожидаемых кинокартин и сериалов.
Самой яркой премьерой стал первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon — его события развиваются за тысячи лет до «Хоббита» и оригинального «Властелина колец». Премьера первого сезона, состоящего из восьми серий, намечена на 2 сентября. Всего планируется пять сезонов. Ранее в СМИ были обнародованы кадры с героями и тизер, показывающий общую эстетику, но первый трейлер зрители увидели только сейчас.
Автор: Prime Video/YouTube
«Взяв начало в период относительного мира, сериал проследует за множеством персонажей, как уже известных, так и новых, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор, самых дальних уголков карты, эти королевства и персонажи оставят наследие, которое будет жить долго после их ухода».
Также зрители посмотрели новый ролик «Лунного рыцаря», который выйдет 30 марта на Disney +.
Автор: Marvel Entertainment/YouTube
А в трейлере ленты «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия», которая выйдет в прокат 5 мая, публике не только показали Алую Ведьму, темную версию Стренджа и многих других, но и намекнули на появление Чарльза Ксавьера.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvC4D8onUfXzvjTOM-dBfEA" target="_blank" class="io-leave-page _">Marvel Entertainment</a>/YouTube