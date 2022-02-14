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Группу профессиональных воров брали в Петербурге с СОБРом

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Сотрудники полиции раскрыли две квартирные кражи, совершенные профессиональными ворами в феврале в Петербурге.

Четверо мужчин задержаны сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении квартирных краж. У них изъяли отмычки и оружие.

Трое участников преступной группы, от 38 до 52 лет, а также 55-летний гражданин одной из сопредельных республик были задержаны 13 февраля в 04:15, сразу после совершения хищения из квартиры на улице Адмирала Коновалова, сообщает пресс-служба ГУ МВД 14 февраля.

Все задержанные ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления. У них нашли и изъяли украденные из квартиры вещи, а также отмычки и средства связи. В квартирах, где живут подозреваемые, оперативники изъяли обрез и 9 патронов калибра 16 мм, еще связки отмычек, архивный автомобильный государственный знак.

На данный момент в полиции говорят о причастности задержанной группы к краже из квартиры на улице Адмирала Черокова 7 февраля. Устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.

Все злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

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Комментарии (12)

VVM1962
профессиональные воры совсем не в Питере, все знают где, но видно в данной ситуации СОБР бессилен.
ДуремарСПб.
Неужели менты Смольный брали?Там все воры профессиональные.
261847251
"изъяли обрез и 9 патронов калибра 16 мм"
Подозреваю, что калибр не 16мм, а просто - 16.
16й калибр.
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