«Омикрон» отступает? Суточная заболеваемость COVID-19 резко упала

За прошедшие сутки в России выявлено 180 456 новых случаев коронавируса, сообщает 14 февраля оперативный штаб. Для сравнения, накануне их было 197 949 . Этот показатель падает с 11 февраля.

Петербург остается на первом месте по суточной заболеваемости с 11 384 случаями заражения ( 20 136 накануне). В Москве же число новых случаев упало ниже 10 тысяч ( 9 616 ). За сутки в РФ госпитализирован был 10 451 заболевший.

