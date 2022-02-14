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«Омикрон» отступает? Суточная заболеваемость COVID-19 резко упала

Петербург остается на первом месте.

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За прошедшие сутки в России выявлено 180 456 новых случаев коронавируса, сообщает 14 февраля оперативный штаб. Для сравнения, накануне их было 197 949. Этот показатель падает с 11 февраля.

Петербург остается на первом месте по суточной заболеваемости с 11 384 случаями заражения (20 136 накануне). В Москве же число новых случаев упало ниже 10 тысяч (9 616). За сутки в РФ госпитализирован был 10 451 заболевший.

Летальная статистика пополнилась 683 смертями (706 накануне), из которых 70 в Петербурге. За время пандемии вирус унес жизни 340 931 человека.

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 14 313 965.

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Комментарии (18)

267011328
да клал я на вашу грёбаную эпидемию 3 дня и снова пахать едроссня не накормит
VKuser257937
А я вообще не понимаю, как можно корректно отслеживать кол-во заболевших, когда в поликлиниках врачей не хватает, на вызовы ходить не кому, я сама делала себе тест на ковид за деньги в хеликсе и потом еще 5 дней пыталась получить больняк, а из знакомых очень много народу, который понимает, что болеет ковидом, но врачи не приходят, мазки брать не кому...а когда врач дойдет через неделю, то мазок уже может ничего и не показать. А вот тем, кому нужен больняк - это полный трэш... ну по крайней мере мне не удалось после 06.02 открыть его удаленно, а уж чтобы его закрыть, нужно минимум часов 5 посидеть в очереди в поликлинике - ну по крайней мере это правда последних двух недель в красносельском районе.
teodor
Чудеса и статистика это синонимы)))
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