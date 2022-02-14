FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

ДПС в Стрельне тормознула SsangYong с чужаком за рулём. Хозяйка думала, что сосед просто отремонтирует машину

0
Печать

Полиция Петродворцового района возбудила уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) после случайной проверки на дороге. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 февраля.

19-летний SsangYong наряд ДПС остановил в воскресенье ближе к полудню на Санкт-Петербургском шоссе, 56, в Стрельне. Водителем был 55-летний житель Ломоносова. Документов у него не оказалось.

Владелица нашлась быстро. Уже через час она подала заявление об угоне в дежурную часть. По её словам, два месяца назад отдала свой SsangYong соседу для ремонта — именно он и находился за рулём. Хотя права на использование машины хозяйка ему не давала.

В отношении мужчины составили административный протокол за управление ТС без прав (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ). Расследуется уголовное дело.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний