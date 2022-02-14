ДПС в Стрельне тормознула SsangYong с чужаком за рулём. Хозяйка думала, что сосед просто отремонтирует машину

Полиция Петродворцового района возбудила уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) после случайной проверки на дороге. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 февраля.



19-летний SsangYong наряд ДПС остановил в воскресенье ближе к полудню на Санкт-Петербургском шоссе, 56, в Стрельне. Водителем был 55-летний житель Ломоносова. Документов у него не оказалось.



Владелица нашлась быстро. Уже через час она подала заявление об угоне в дежурную часть. По её словам, два месяца назад отдала свой SsangYong соседу для ремонта — именно он и находился за рулём. Хотя права на использование машины хозяйка ему не давала.

