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В Петербурге задержали подозреваемого в обмане вкладчиков на 2 млрд рублей. Его более четырех лет искали по всей России

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Петербургские оперативники задержали 40-летнего мужчину, который уже более четырех лет находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме почти в два миллиарда рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 14 февраля, полицейские заметили гражданина около дома № 45 на Шуваловском проспекте накануне, 13 февраля. Его доставили в 86 отдел полиции в Приморском районе.

По версии следствия, не позднее ноября 2016-го злоумышленник договорился с сотрудником подразделения АО «Булгар Банк» в Москве о том, чтобы разместить информацию о привлечении вкладов с высокой процентной ставкой. За месяц они собрали с людей 1,8 млрд рублей, после чего исчезли.

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