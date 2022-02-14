«Учил нас искать в жизни волшебство». Умер режиссёр «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Канадский режиссёр Айван Райтман, снявший первую и вторую части «Охотников за привидениями» и множество комедий, ушёл из жизни в возрасте 75 лет.
Агентство Associated Press 14 февраля сообщает со ссылкой на его семью, что Райтман умер в субботу вечером в своём доме в Калифорнии, США.
«Наша семья скорбит в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать в жизни волшебство, — заявили дети Райтмана. — Мы утешаем себя тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Хотя мы скорбим, но вместе с тем надеемся, что те, кто знал его по фильмам, будут помнить его всегда».
Айван Райтман родился в Чехословакии в 1946 году, а в 1950 году вместе с семьёй переехал в Канаду. В кино начал работать в конце 1960-х, Продюсер и режиссёр многих известных фильмов. В частности, он продюсировал такие картины, как «Бетховен», «Бетховен 2», «Джуниор», «Космический джем», «Эволюция». Самый значительный успех пришёл к нему после «Охотников за привидениями» в 1984 году.