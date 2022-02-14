«Учил нас искать в жизни волшебство». Умер режиссёр «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Канадский режиссёр Айван Райтман, снявший первую и вторую части «Охотников за привидениями» и множество комедий, ушёл из жизни в возрасте 75 лет.



Агентство Associated Press 14 февраля сообщает со ссылкой на его семью, что Райтман умер в субботу вечером в своём доме в Калифорнии, США.



«Наша семья скорбит в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать в жизни волшебство, — заявили дети Райтмана. — Мы утешаем себя тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Хотя мы скорбим, но вместе с тем надеемся, что те, кто знал его по фильмам, будут помнить его всегда».

