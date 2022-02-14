В Петербурге растут пробки. На КАД машину занесло из левого ряда в правый, и она прокатилась по отбойнику

«На дорогах снова скользко. На КАД перед Рябовским шоссе машину из левого ряда занесло в крайний правый. В итоге с дистанции сошли сразу два авто», — рассказали ночью 14 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» во «ВКонтакте». ДТП попало на видео.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что в этой аварии, произошедшей вчера около 20:45 на 40-м километре внешнего кольца, участвовали два легковых автомобиля. Никто не пострадал.

«Вчера в это время на КАД в связи со сложными погодными условиями скоростной режим был ограничен до 70 км/ч (сейчас 90 км/ч). Обработка проезжей части выполняется в нормативные сроки. В минувшие сутки израсходовано соли 181 тонна, в работах на магистрали задействовано 36 КДМ, 49 единиц другой техники, 112 сотрудников подрядной организации», — отметили в пресс-службе.



Ещё один автомобиль воскресным вечером занесло на Муринской дороге. «Буханка улетела с дороги. Очень сильный гололед», — пишут в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

