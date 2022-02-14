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В Петербурге растут пробки. На КАД машину занесло из левого ряда в правый, и она прокатилась по отбойнику

Загруженность дорог Петербурга 14 февраля к 8:30 достигла 5 баллов по шкале «Яндекса». Это больше, чем было по утрам в предыдущие почти три недели, но меньше обычных 6 баллов.

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Петербургские водители жалуются на гололедицу и сообщают об авариях.

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«На дорогах снова скользко. На КАД перед Рябовским шоссе машину из левого ряда занесло в крайний правый. В итоге с дистанции сошли сразу два авто», — рассказали ночью 14 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» во «ВКонтакте». ДТП попало на видео.

ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что в этой аварии, произошедшей вчера около 20:45 на 40-м километре внешнего кольца, участвовали два легковых автомобиля. Никто не пострадал.

«Вчера в это время на КАД в связи со сложными погодными условиями скоростной режим был ограничен до 70 км/ч (сейчас 90 км/ч). Обработка проезжей части выполняется в нормативные сроки. В минувшие сутки израсходовано соли 181 тонна, в работах на магистрали задействовано 36 КДМ, 49 единиц другой техники, 112 сотрудников подрядной организации», — отметили в пресс-службе.

Ещё один автомобиль воскресным вечером занесло на Муринской дороге. «Буханка улетела с дороги. Очень сильный гололед», — пишут в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Примерно в то же время на Митрофаньевском шоссе собрался паровозик из шести машин, некоторые получили сильные повреждения, рассказывают в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны»

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Комментарии (2)

Alex000
Хорошее видео. Товарищ по ходу нешипованный.
SWd
Было очень хорошо, когда вы все были на удаленке...
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