ДТП в минус 30. Маршрутка под Иркутском влетела в табун лошадей, а следом в неё — такая же

Пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с двумя одинаковыми автобусами в Иркутской области.
Как сообщает 14 февраля региональное ГУ МВД, вчера около 22 часов на 355-м километре трассы Иркутск — Жигалово столкнулись два микроавтобуса «Тойота Хайс». По предварительной информации, сначала один из них задел лошадь, переходившую дорогу в темноте, и в него прилетел второй. Все пострадавшие — пассажиры автобусов.
По данным прокуратуры, оба автобуса — маршрутки, направлявшиеся из Иркутска в посёлок Магистральный. Ведомства проводят проверки.
«Был свидетелем данной ситуации. Скорость была небольшая. Водитель никуда не гнал. На неосвещенном участке дороги неожиданно появился табун лошадей. Водитель уходил влево, но не удалось избежать столкновения с одним из них. Куда смотрел водитель второй маршрутки и как он соблюдал дистанцию, вот вопрос», — рассказывает очевидец в комментариях к посту об аварии в Instagram паблика dtp38rus.
Отметим, что минувшей ночью в Иркутске было под 30 градусов мороза.