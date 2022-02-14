ДТП в минус 30. Маршрутка под Иркутском влетела в табун лошадей, а следом в неё — такая же

Пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с двумя одинаковыми автобусами в Иркутской области.



Как сообщает 14 февраля региональное ГУ МВД, вчера около 22 часов на 355-м километре трассы Иркутск — Жигалово столкнулись два микроавтобуса «Тойота Хайс». По предварительной информации, сначала один из них задел лошадь, переходившую дорогу в темноте, и в него прилетел второй. Все пострадавшие — пассажиры автобусов.

