FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Керлингистки из России на Олимпиаде проиграли пятый матч подряд

2
Печать

Встреча российской и канадской женских сборных по кёрлингу на очередном туре кругового турнира на Олимпиаде в Пекине завершилась со счётом 11:5 в пользу канадских керлингисток.

Российская команда замыкает турнирную таблицу из десяти команд, это пятое поражение в пяти матчах. Канада — на седьмом месте. Для выхода в полуфинал нужно быть не ниже четвертого места.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла десятое место в монобобе. Золото взяла американка Кейли Хамфрис, серебро — ее соотечественница Элана Мейерс-Тэйлор, бронзу — канадка Кристин де Брюн.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Cashmare
странные нынче времена, мужики швабрами пользуются лучше, чем бабы...
Артист ритуальных услуг
Патамушта это женщины, а не домработницы-полотёры!(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний