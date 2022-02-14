Керлингистки из России на Олимпиаде проиграли пятый матч подряд

Встреча российской и канадской женских сборных по кёрлингу на очередном туре кругового турнира на Олимпиаде в Пекине завершилась со счётом 11:5 в пользу канадских керлингисток.



Российская команда замыкает турнирную таблицу из десяти команд, это пятое поражение в пяти матчах. Канада — на седьмом месте. Для выхода в полуфинал нужно быть не ниже четвертого места.



Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла десятое место в монобобе. Золото взяла американка Кейли Хамфрис, серебро — ее соотечественница Элана Мейерс-Тэйлор, бронзу — канадка Кристин де Брюн.

