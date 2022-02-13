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СК проверяет сообщения о возможном педофиле, который мог преследовать девочку и мальчика

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Следственный комитет по Смоленской проводит проверку после сообщений в соцсетях о странном мужчине, который якобы преследует детей в микрорайоне Королевка областного центра.

«Сегодня, 13 февраля, в социальных сетях появились сообщения о том, что в микрорайоне Королевка города Смоленска мужчина пытался совершить преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, уточнили в СК.

Согласно информации из соцсетей, жители Королевки обеспокоены тем, что некий мужчина подозрительно ведет себя рядом с детьми. В частности, очевидцы замечали, что он якобы пытался увести с остановки школьницу, а из сквера — мальчика.

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