СК проверяет сообщения о возможном педофиле, который мог преследовать девочку и мальчика

Следственный комитет по Смоленской проводит проверку после сообщений в соцсетях о странном мужчине, который якобы преследует детей в микрорайоне Королевка областного центра.



«Сегодня, 13 февраля, в социальных сетях появились сообщения о том, что в микрорайоне Королевка города Смоленска мужчина пытался совершить преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.



В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, уточнили в СК.

