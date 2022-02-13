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Сильное землетрясение произошло в Армении и Грузии. Информации о жертвах и разрушениях пока нет

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Землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло в воскресенье в северной части Армении неподалеку от границы с Грузией. Об этом вечером 13 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 18.25 по времени UTC (21.25 мск). Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри — сила толчков там оценивается в 6–7 баллов.

Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Одновременно с этим подземные толчки и колебания земной поверхности фиксировались и в Грузии. Как сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился на юге страны в районе села Самеба.

Сильные толчки ощутили жители Тбилиси и других городов Грузии. О каких-либо разрушениях в районе эпицентра также пока сообщений нет.

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Комментарии (3)

263778341
В Тбилиси было три непродолжительных толчка: 6,2; 4,5; 2.4.
Денеб
Сейсмическое оружие?
Lina_T
Магнитуда в баллах не измеряется. Так же как градусы не измеряются в метрах... Вот справились же в самой новости - правильно написали и про землетрясение магнитудой 5.4, и про силу толчков в баллах. Зачем в заголовке кашу устроили??
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