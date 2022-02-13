Сильное землетрясение произошло в Армении и Грузии. Информации о жертвах и разрушениях пока нет

Землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло в воскресенье в северной части Армении неподалеку от границы с Грузией. Об этом вечером 13 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).



Землетрясение зафиксировано в 18.25 по времени UTC (21.25 мск). Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри — сила толчков там оценивается в 6–7 баллов.



Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.



Одновременно с этим подземные толчки и колебания земной поверхности фиксировались и в Грузии. Как сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился на юге страны в районе села Самеба.

