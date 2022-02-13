Дневник Олимпиады: Валиева дала показания и ждет приговора, лыжники принесли России четвертое золото

Слева направо: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться







Валиева

Формально Валиева пока еще участница Олимпиады, поэтому организаторы выдали ей стартовый номер. Камила выступит под 26-м номером — первой из российских фигуристок. Потом пойдут Александра Трусова (28-я) и Анна Щербакова (29-я).

Также Валиева приняла участие в утренней тренировке и в отличие от предыдущих дней сделала все чисто: тройной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц — тройной тулуп.

А ведь именно в этот день решалась ее судьба на выездной панеле Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Сама Камила выступила перед судьями по видеосвязи. Решение узнаем в понедельник, 14 февраля.



Третье золото лыжников

В последний раз в мужской лыжной эстафете отечественные спортсмены побеждали на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде-80. Тогда золото взяли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и «король лыж» (неофициальный титул победителя 30- и 50-километровых гонок) Николай Зимятов. Та гонка складывалась фантастически и даже кинематографически: стартовав последними из-за падения Рогачева, не угадав с мазью и с сильно травмированным Зимятовым (соперник ударил его в ногу острием палки) советские лыжники сумели вырвать победу. Спустя 42 года Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов присоединились к этим великим именам, триумфально победив в Пекине-2022.



😭 ЗОЛОТОЙ ФИНИШ! С минутным преимуществом! С флагом! Как же это было красиво!



Нас никто не догнал! Лучшая команда ❤️ pic.twitter.com/yPlE2BwJEA — Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2022

А одновременно женскую и мужскую олимпийскую эстафету отечественные спортсмены выигрывали в последний раз вообще в Саппоро-1972.

Особенно приятно за Устюгова. Он должен был бороться за медали еще в спринте в Сочи, но упал в финале. Пхенчхан-2018 он пропустил из-за допингового скандала в российском спорте. В пекинском спринте Сергей тоже вылетел в полуфинале и из-за этого даже не верил, что его включат в состав эстафетной команды.



Уже после победы президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе призналась, что у нее сложные отношения с Устюговым, но не включить его в эстафету она не могла.

«Он не был приглашен на прошлую Олимпиаду. Справедливость должна была восторжествовать», — заявила Вяльбе, а потом пустилась в пляс.



Елена Валерьевна за 15 секунд до финиша Устюгова!



НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭМОЦИИ!#beijing2022 pic.twitter.com/vGuTn7kZMg — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 13, 2022

Мечты сбываются

Вряд ли найдется человек, который верил, что именно Латыпов выиграет медаль в гонке преследования. По итогам индивидуальной гонки он стартовал с 11-й позиции с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды. Куда больше шансов было у Максима Цветкова, для которого соревнования начинались на четвертом месте с отставанием в 40,6 секунд. Но в итоге Цветков с шестью промахами финишировал лишь 17-м, а Латыпов, не закрыв всего одну мишень на последнем рубеже, добрался до бронзы.

«На последнем круге я отдал все силы, чтобы сохранить свою позицию. Хочу поблагодарить сервис, они сделали хорошие лыжи. Олимпийская медаль — это мечта. Я шёл к этому с детства и очень рад», — признался Латыпов журналистам после гонки.



К слову, это тоже историческое достижение: в мужских гонках преследования у России никогда прежде не было медалей.

Лучший подарок на День Валентина

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал серебряным призером на дистанции 500 м. При повторе кажется, что он немного ошибся тактически и упустил золото, но Константин остался вполне доволен.



Константину Ивлиеву всего 21 год, а он уже вот так ведет себя в финальном забеге Олимпиады. Какая дикая уверенность в себе 💪



Уверены, золото Игр Косят тоже еще возьмет 😉 pic.twitter.com/qgvBli6kqP — Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2022

Его девушка Софья Бойцова тоже.



«Попросила привезти из Пекина вязаные цветы с награждения»



Девушка Ивлиева хотела на 14 февраля только одного: чтобы ее молодой человек взял медаль Олимпиады. Костя не мог подвести любимую и завоевал серебро 🥈



Как же все это трогательно и романтично ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/vdHeazs1uj — Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2022

А вот кому действительно должно быть обидно, так это другому российскому шорт-трекисту — Павлу Ситникову. Для выхода в финал ему не хватило 0,001 секунды. Даже на стоп-кадре не сразу можно разглядеть разницу между провалом и успехом.



Шикарные новости из шорт-трека: Константин Ивлиев уверенно вышел в финал на дистанции 500 метров 💪💪💪



А Павлу Ситникову не хватило одной тысячной. Ужас 😭



Финал с участием Ивлиева покажем, примерно, в 15:15 на Матч ТВ. Не пропусти 📺 pic.twitter.com/ZHWlmYKNQ8 — Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2022

Хотела золото, а получила бронзу

Ангелина Голикова неожиданно добавила бронзу в копилку сборной на конькобежной 500-метровке. При этом спортсменка была явно разочарована. Голикова уступила 0,17 сек чемпионке и 0,09 — серебряному призеру.



Ангелина – молния ⚡



Третье место на Олимпиаде это шикарный результат. Голикова сегодня порадовала 🤗 pic.twitter.com/circKbY93d — Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2022

«Конечно, я хотела команде принести золото, знала, что шансы у меня есть. Но что есть, то есть. Если бы бежала с Джексон, то, наверное, смогла бы контролировать ее на финише. Когда бежала с Кодайрой, думала, она будет серьезнее. Понимала, что последние старты она бегала не очень, но говорили, что будет быстрее», — сказала Голикова.



В медальном зачете сборная России по итогам дня поднялась на 7-е место с 4 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми медалями. По общему количеству (17) российскую команду обгоняет только Норвегия с 21 медалью.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

