«Чтобы ты не мучилась»: уральский стрелок накрыл тело убитой жены букетом цветов. Подробности стрельбы в Среднеуральске

Как пишет издание 13 февраля, в обед в полицию позвонил знакомый стрелка, который сообщил, что 67-летний пенсионер застрелил свою супругу и намерен отправиться за ней следом. Около 60 полицейских оцепили микрорайон и два часа вели переговоры с мужчиной, который находился в нетрезвом состоянии. В итоге он сдался без сопротивления.

Пенсионер из Среднеуральска, который был задержан после убийства жены, не стрелял по прохожим. Но с ним два часа вели переговоры полицейские, убеждая сдаться, сообщает E1.RU со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

В квартире нашли тело 65-летней супруги стрелка, у которой долгое время было тяжелое заболевание. Ее тело было накрыто одеялом, а сверху лежал букет цветов. Следователи выяснили, что всего в помещении было произведено два выстрела — один в женщину, второй — в шкаф. В прохожих никто не стрелял.



Соседи рассказали журналистам, что дело не столько в алкоголе, сколько в тяжелой болезни — в последнее время супруга мужчины даже перестала узнавать близких.



«Как я понял от его друга, там была такая ситуация: "Чтобы ты не мучилась, я тебя убью, и сам застрелюсь"», — рассказал один из коллег погибшей.



О ЧП в Среднеуральске «Фонтанка» писала днем 13 февраля. Изначально сообщалось, что местный житель стрелял в жену из обреза из-за ее пристрастия к алкоголю. Также появилась информация, что он якобы открыл стрельбу из окна по прохожим.

