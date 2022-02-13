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«Чтобы ты не мучилась»: уральский стрелок накрыл тело убитой жены букетом цветов. Подробности стрельбы в Среднеуральске

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Пенсионер из Среднеуральска, который был задержан после убийства жены, не стрелял по прохожим. Но с ним два часа вели переговоры полицейские, убеждая сдаться, сообщает E1.RU со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

Как пишет издание 13 февраля, в обед в полицию позвонил знакомый стрелка, который сообщил, что 67-летний пенсионер застрелил свою супругу и намерен отправиться за ней следом. Около 60 полицейских оцепили микрорайон и два часа вели переговоры с мужчиной, который находился в нетрезвом состоянии. В итоге он сдался без сопротивления.

В квартире нашли тело 65-летней супруги стрелка, у которой долгое время было тяжелое заболевание. Ее тело было накрыто одеялом, а сверху лежал букет цветов. Следователи выяснили, что всего в помещении было произведено два выстрела — один в женщину, второй — в шкаф. В прохожих никто не стрелял.

Соседи рассказали журналистам, что дело не столько в алкоголе, сколько в тяжелой болезни — в последнее время супруга мужчины даже перестала узнавать близких.

«Как я понял от его друга, там была такая ситуация: "Чтобы ты не мучилась, я тебя убью, и сам застрелюсь"», — рассказал один из коллег погибшей.

О ЧП в Среднеуральске «Фонтанка» писала днем 13 февраля. Изначально сообщалось, что местный житель стрелял в жену из обреза из-за ее пристрастия к алкоголю. Также появилась информация, что он якобы открыл стрельбу из окна по прохожим.

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Комментарии (19)

The Losevsky
Эвтаназия по-русски(:
Swebaka
Безысходность страшна.
Какая разница, что это за болячка, если человек один на один без помощи и поддержки. Дожитие на пенсии превращается в выживаемость, будто в глухом лесу....
AlBerkut
Суровая уральская эвтаназия...
А мужику теперь корячится ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. А это от 8 лет до пожизненного...
Хотя в 67 лет и минимальный срок по данной статье имеет все шансы стать пожизненным....

Что за болезнь была у убитой? Если, например, онкология (очень часто это приговор, в любой стране, вне зависимости от количества денег - примеров масса - Стив Джобс, Рони Джеймс Дионис, список можно продолжать бесконечно), то паллиативной помощи в РФ не дождаться....
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