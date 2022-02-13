Пятеро детей госпитализированы после бассейна с ядовитыми парами

Как пишет 13 февраля NGS42.ru, пострадавшим детям — от 6 до 13 лет. Им стало плохо после возвращения домой из бассейна, расположенного на территории одной из городских саун. Родители вызывали скорую. Все дети находятся в больнице. Жалобы на избыточное хлорирование в сауне поступали и до инцидента.



На место ЧП прибыл прокурор Ленинского района Кемерово — проводится оценка исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.



Как сообщала «Фонтанка», в Петербурге в 2020 году закрыли бассейн Fitnes House, после того как там произошел несанкционированный выброс хлора и отравление получили восемь детей, некоторым понадобилась реанимация.

