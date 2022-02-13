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Пятеро детей госпитализированы после бассейна с ядовитыми парами

Пятеро несовершеннолетних пловцов отправились в больницу прямо из бассейна в Кемерово. Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, под подозрением ядовитые пары хлора.

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Как пишет 13 февраля NGS42.ru, пострадавшим детям — от 6 до 13 лет. Им стало плохо после возвращения домой из бассейна, расположенного на территории одной из городских саун. Родители вызывали скорую. Все дети находятся в больнице. Жалобы на избыточное хлорирование в сауне поступали и до инцидента.

На место ЧП прибыл прокурор Ленинского района Кемерово — проводится оценка исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщала «Фонтанка», в Петербурге в 2020 году закрыли бассейн Fitnes House, после того как там произошел несанкционированный выброс хлора и отравление получили восемь детей, некоторым понадобилась реанимация.

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Комментарии (1)

lamer
Когда был маленьким и занимался плаванием, у нас не было сауны.
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