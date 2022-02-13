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В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

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По информации Росгидрометцентра, до двух часов ночи 14 февраля на территории Петербурга продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и гололедно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также проявлять осторожность просят и пешеходов.

«Фонтанка» писала, что об ухудшении погоды в Петербурге 14 февраля ранее предупредили и в МЧС.

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