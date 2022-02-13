Боевик на юге-западе Петербурга. Спасаясь от убийства, таксист выпрыгнул из машины, которая попала в аварию

Как сообщает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 13 февраля наряд группы задержания ловил пассажира с ножом, пугавшего таксиста убийством. Поездка пошла не по плану на улице Солдата Корзуна, 3/2, куда автомобиль завернул около полуночи.
Водитель назвал стоимость поездки, у пассажира оказалось другое мнение. Скидку он потребовал, выхватив нож.
«Внезапно достал нож и начал угрожать убийством водителю. Таксист воспринял угрозу реально, на скорости открыл водительскую дверь и выпрыгнул из машины. После чего его автомобиль столкнулся с припаркованным вдоль дороги Citroёn Berlingo», — рассказали подробности в Росгвардии.
Эвакуировавшись из салона, водитель не растерялся и набрал номер экстренной службы. Наряд вневедомственной охраны по Кировскому району был на месте через несколько минут. Нападавшего разоружили и доставили в отдел полиции.