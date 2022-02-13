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Боевик на юге-западе Петербурга. Спасаясь от убийства, таксист выпрыгнул из машины, которая попала в аварию

Кинематографичный уход от нападения продемонстрировал таксист в Кировском районе Петербурга. От буйного пассажира он спасался, бросив руль и выпрыгнув на ходу.

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Как сообщает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 13 февраля наряд группы задержания ловил пассажира с ножом, пугавшего таксиста убийством. Поездка пошла не по плану на улице Солдата Корзуна, 3/2, куда автомобиль завернул около полуночи.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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Водитель назвал стоимость поездки, у пассажира оказалось другое мнение. Скидку он потребовал, выхватив нож.

«Внезапно достал нож и начал угрожать убийством водителю. Таксист воспринял угрозу реально, на скорости открыл водительскую дверь и выпрыгнул из машины. После чего его автомобиль столкнулся с припаркованным вдоль дороги Citroёn Berlingo», — рассказали подробности в Росгвардии.

Эвакуировавшись из салона, водитель не растерялся и набрал номер экстренной службы. Наряд вневедомственной охраны по Кировскому району был на месте через несколько минут. Нападавшего разоружили и доставили в отдел полиции.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО

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Комментарии (7)

261844081
Ничего себе, полиция может работать..
кто-то страшный
Трудолюбивый мигрант вежливо потребовал скидку у другого трудолюбивого мигранта, я так понимаю?
Never_Mind
Вот всегда было интересно, что делет преступник, пока терпила дозванивается по 112 и во время, пока едет наряд? Просто стоит, смотрит и ждет? Что за дурь, за это время можно добежать до канадской границы.
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