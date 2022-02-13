FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Плюс в воскресенье. В Петербурге продолжается февральское потепление

В Петербурге продолжает удерживаться плюсовая температура. Так сохранится как минимум до конца недели. Мокрый снег по-прежнему создает проблемы.

0
Печать

В воскресенье, 13 февраля, в городе на Неве ожидается облачная погода, местами налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, температура воздуха ночью в Петербурге опускалась до минус 2 градусов, днём столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 0… +2. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82%.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний