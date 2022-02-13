Плюс в воскресенье. В Петербурге продолжается февральское потепление

В воскресенье, 13 февраля, в городе на Неве ожидается облачная погода, местами налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.



По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, температура воздуха ночью в Петербурге опускалась до минус 2 градусов, днём столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 0… +2. На дорогах гололедица, сложная обстановка.



Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82%.

