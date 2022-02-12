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«Он в четыре раза выше Эйфелевой башни». К Земле приближается крупный астероид

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«Роскосмос» 12 февраля сообщил о приближении к Земле крупного астероида. Анимацию пролета космического тела, которую создали в институте прикладной математики имени М. В. Келдыша, госкорпорация 12 февраля опубликовала в своем телеграм-канале.

Диаметр астероида составляет около 1,3 км, что равняется четырем Эйфелевым башням, если их составить друг на друга. Астрономы ожидают, что космическое тело пролетит вблизи Земли 4 марта.

«Ученые квалифицируют его как «потенциально опасный», но он не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Это в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Анимацию математики создали с помощью 40-сантиметрового телескопа в Мульте (Алтай).

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Комментарии (11)

Shrkv
Рогозин изображает бурную деятельность))))
АдМиРал
Всем пистохен швайне, запасайтесь фасолью! (с) Фъ
Коля Мойкин
Интересно, а как они определили что это именно высота? Почему именно высота, а не длина или ширина?
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