«Он в четыре раза выше Эйфелевой башни». К Земле приближается крупный астероид

«Роскосмос» 12 февраля сообщил о приближении к Земле крупного астероида. Анимацию пролета космического тела, которую создали в институте прикладной математики имени М. В. Келдыша, госкорпорация 12 февраля опубликовала в своем телеграм-канале.

Диаметр астероида составляет около 1,3 км, что равняется четырем Эйфелевым башням, если их составить друг на друга. Астрономы ожидают, что космическое тело пролетит вблизи Земли 4 марта.



«Ученые квалифицируют его как «потенциально опасный», но он не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Это в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

