Водитель петербургского «Соляриса» под Псковом подбил встречку и побежал. Врачи спасают беременную женщину из его машины

Беременная женщина пострадала в лобовом столкновении в Псковской области. Один из участников — автомобиль с петербургскими номерами.
12 февраля около 18:40 в деревне Речки (Печорский район) столкнулись Hyundai Solaris с петербургским госномером и Audi с псковским номером, сообщает «Печорская правда». По предварительным данным, 33-летний водитель «Соляриса», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Беременную пассажирку «Хёндэ» экстренно доставили в Псковскую областную больницу.
По словам очевидцев, после ДТП виновник пытался бегом скрыться с места, выглядел он нетрезвым. Водитель «Ауди», по информации издания, был трезв.