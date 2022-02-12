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Водитель петербургского «Соляриса» под Псковом подбил встречку и побежал. Врачи спасают беременную женщину из его машины

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Беременная женщина пострадала в лобовом столкновении в Псковской области. Один из участников — автомобиль с петербургскими номерами.

12 февраля около 18:40 в деревне Речки (Печорский район) столкнулись Hyundai Solaris с петербургским госномером и Audi с псковским номером, сообщает «Печорская правда». По предварительным данным, 33-летний водитель «Соляриса», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Беременную пассажирку «Хёндэ» экстренно доставили в Псковскую областную больницу.

По словам очевидцев, после ДТП виновник пытался бегом скрыться с места, выглядел он нетрезвым. Водитель «Ауди», по информации издания, был трезв.

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Комментарии (6)

266410437
В Псковской на таких дорогах зимой накатано по три колеи, на четыре колеи не хватает ширины дорог. Встречный разьезд из выездом из колеи на обочину всегда немного опасен.
266410437
Та ерунда, всего-то крыльями по касательной чирканулись немного. Нормальная ситуация для скобарей, а трезвых там и не бывает как и ГИБДД на дорогах также.
Денеб
"...виновник пытался бегом скрыться с места, выглядел он нетрезвым".... Персонаж, прочно вошедший в нашу жизнь.....истинный санкт-петербуржец.....
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